Есть кровная заинтересованность в здоровье

Крупнейший на востоке республики медицинский центр готовится к открытию.

Строители заняты финальными штрихами: выравнивают рельеф, занимаются благо­устройством территории. Здесь же снуют грузовики, доставляя последние партии больничной мебели, а электрики, кабельщики, IT-специалисты перепроверяют системы, доводят параметры медобору­дования.

Как сообщил начальник произ­водственно-технического отдела строительной компании B&A Contractors SA Андрей Абабков, участок, на котором разместились корпуса нового медицинского цент­ра, занимает пять гектаров. Вместе с соседними областными лечебными учреждениями – Цент­ром крови и Центром матери и ребенка он фактически образует кластер.

Проект стартовал в 2020 году. В 2025-м по поручению Главы государства на его завершение было выделено 34 млрд тенге из средств специального госфонда.

– Только площадь основного четырехэтажного здания составляет почти 35 тысяч квадратных метров, – рассказал начальник ПТО. – Здесь под одной крышей находятся шесть блоков, в которых обустроены детский и взрослый дневные стационары, отделения диагностики, кардиологии, кардио­хирургии, лучевой диагностики, соматики, гематологии, педиатрии, а также транс­плантации костного мозга. На востоке респуб­лики отделение трансплантации костного мозга – первое.

Одним из самых сложных и длительных оказался начальный этап стройки, когда под площадку пришлось выравнивать рельеф. Для взрывных работ привлекли специализированное ТОО «Kaz Explo Service», которое и смогло убрать сопку, продвигаясь буквально по метру. Местами скальный грунт приходилось дробить механически, вкладывая в эти горные работы огромный труд и средства.

Поставщиком бетона для цент­ра стал Усть-Каменогорский железо­бетонный комбинат. Это предприя­тие обеспечило стройку материалом высокой марки Б-30, чтобы медцентр отвечал требованиям по сейсмике и надежнос­ти. Для сравнения: при жилой заст­ройке в городе, раскинувшемся у самого устья каменных гор, используется бетон Б-25.

Специфичными оказались и строительно-монтажные работы. К примеру, систему водоснабжения в соответствии с проектом оснас­тили многоступенчатой очисткой до степени дистиллированной воды – именно такой пользуются в операционных и отделениях диаг­ностики. Систему канализации дополнили чередой отстойников, чтобы исключить попадание стоков, которые могут представлять опасность. Свою модификацию вентиляции получило каждое помещение. В операционных, например, смонтировали комплекс, обеспечивающий стерильность и специальный микроклимат. В коридорах и палатах в воздухообмен встроили системы удаления дыма и избыточного давления. В случае пожара автоматика начнет нагнетать воздух в помещения, где находятся люди, будет создан барьер против огня и дыма.

Отдельной задачей стала наладка слаботочных систем, или различных точек доступа: подключения к Интернету, систем контроля, видеонаблюдения, пропуска по карте или электронному ключу, вызова медсестры… Только в основном корпусе протяженность кабелей достигает почти 100 км! Как отметил специалист, данные технологии хоть и не космические, но они требуют отличных знаний и компетенций. Основной объем выполнил генподрядчик, часть работ провели специализированные компании-субподрядчики.

– Особенность проекта – собственный электрогенератор, предусмотренный как резервный источник питания, – рассказал Андрей Михайлович. – Представьте: идет операция или обследование пациен­та на сложном аппарате. В случае аварийного отключения электричества срабатывает автоматика, включается генератор, и врачи могут дальше работать. То же самое по теплоснабжению: на нештатный случай предусмотрен резерв в виде четырех котлов, которые также включаются автоматически.

Под подстанцию, котлы и другую «начинку» строители возвели отдельный технический корпус. Также на территории расположено здание пансионата на 24 места для приезжих и сопровождающих. Полностью готовы центральный вход, парковки, пешеходные зоны для пациентов и персонала.

– В основном на объекте заняты местные строительные кадры, – рассказал начальник ПТО. – Когда требовалось ускориться, мы искали компании на субподряд и сталкивались со сложностями. Иногда нужных инженеров мы не могли найти месяцами и приходилось командировать сюда своих специалистов из других регионов. Например, сейчас для наладки слаботочных систем мы привлек­ли инженера из Алматы.

В новом медцентре уже установлены компьютерный томограф на 256 срезов, мощные ангио­графические системы, а также лаборатории для выращивания стволовых клеток. Сверхсовременный томограф, в частности, дает возможность для сложнейшей диагностики онкогематологических патологий и сосудистых нарушений. Персонал – врачи, инженеры, медсестры, всего 35 человек – уже прошли обучение на базе ведущих республиканских и зарубежных клиник.

Как заключил представитель генподрядчика, Гематологический центр рассчитан на обслуживание региона, а также пациентов из других областей и из-за рубежа.

– Наша компания гордится тем, что является частью истории, когда на востоке Казахстана начинают развивать медицинский туризм, – отметил специалист.