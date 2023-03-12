Есть ли угроза затопления в ЗКО, ответили спасатели

В ЗКО, где уровень воды в реках превысил критический, проведено аэровизуальное обследование паводковой обстановки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

11 марта проведено аэровизуальное обследование паводковой обстановки в Уральске, районе Байтерек и Таскалинском районе.

В ходе облета обследовано состояние русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2, проведен мониторинг обстановки вокруг населенных пунктов, расположенных вдоль рек.

Как сообщили в ДЧС региона, в настоящее время уровень воды на реке Деркул в селе Таскала составляет 520 см, уровень воды реки Чижа-2 составляет 761 см.

Угрозы населенным пунктам нет, заверили специалисты.

Для этого экстренно приняты меры: проведена откачка талой воды и вывезен снег, пробурено 535 лунок, прорезано 230 м2 льда, уложено 690 штук мешкотары, очищено 2,8 км арыков, 128 водопропускных труб.