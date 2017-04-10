​Есть ли жизнь в моногородах?

Избежать этого должна была помочь вышеназванная программа, главной целью которой стало открытие альтернативных предприятий и создание рабочих мест, в том числе за счет развития инженерной и транспортной инфраструктуры. На это были затрачены миллиарды тенге. По отчетам ответственных лиц, все выглядит более чем положительно, однако наши корреспонденты в регионах попытались выяснить истинное положение дел на местах.