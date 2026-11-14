Есть лиманы – будут корма

Водный канал Иртыш – Караганда помогает ближним к нему хозяйствам заниматься заливным орошением. Даже в минувший, скудный на дожди, летний сезон в сельских округах, где имеются лиманные участки, фермерам удалось заготовить впрок качественные запасы сена. Убедиться в этом довелось, побывав в Аккольском сельском округе, что административно относится к городу Экибастузу.

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Руководитель городского отдела сельского хозяйства Азамат Копежанов сообщил, что основным источником влаги для лиманных участков служит канал Иртыш – Караганда. Общая площадь, охваченная заливным орошением, в сельской зоне Экибастуза составляет 17,2 тыс. га, из которых 11,3 тыс. закреплены за сельхозпроизводителями в лице фермерских хозяйств и владельцев ЛПХ. В их числе представителям Аккольского сельского округа принадлежит 5 332 га.

Во дворах и на животноводческих фермах одноименного села можно увидеть крупные скирды свежего сена. Поэтому уже близкий зимний сезон будет сытным для местного поголовья овец, крупного рогатого скота и лошадей. Глава крестьянского хозяйства «Айдар» Ербол Кабылтаев рассказал, что при благоприят­ной зимовке в разные годы тратится примерно 70% имею­щегося кормового запаса. Поголовье лошадей, которые всю зиму находятся на тебеневке и добывают корм из-под снега самостоятельно, дает возможность экономить. Однако случается, что погода преподносит испытание гривастым, а заодно и коневодам. И тогда благополучный ход зимы нарушается, запас корма используется весь, без остатка.

Так было и в минувшем холодном сезоне. В феврале вдруг пошел не снег, а… дождь. Потом ударил морозец, после которого зимние пастбища покрылись непробиваемой даже мощными конскими копытами ледяной коркой. Пришлось срочно перегонять лошадей из степи на ферму и содержать их там на сенном корме до весны, пока на земле не растаял ледяной покров.

Поэтому минувшим летом кормов было заготовлено даже с лишком, про запас – уж лучше подстраховаться от нежданных природных форс-мажоров. Этот давний крестьянский принцип не подводил никогда.

– Наличие лиманов и возможность заготавливать на них корма являются для местных жителей важным фактором развития животноводства, – говорит руководитель отдела сельского хозяйства. – Их орошение производится следующим образом. Весной из канала Иртыш – Караганда делается попуск воды в лиманные чеки. Они заполняются и находятся в таком состоянии примерно неделю. Этого времени достаточно, чтобы земля глубоко пропиталась влагой. Затем излишки воды сбрасываются в водоотводной канал. Полученный лиманами водный заряд поз­воляет давать полноценную подпитку травам в течение всего засушливого лета.

По информации отдела сельского хозяйства города Экибастуза, при средней урожайности 20–25 ц⁄га ежегодный объем заготовки грубых кормов составляет 34–42,5 тыс. тонн, что позволяет покрывать до 40% потребности хозяйств сельской зоны Экибастуза в грубых кормах и способствует развитию животноводства.

Для развития сельского хозяйства и эффективного использования водных ресурсов осуществляется комплекс мероприятий по реконструкции Шидертинской системы лиманного орошения, в которую входят территории экибастузских фермеров.

Ежегодно обеспечивается нормативный попуск 120 млн кубометров воды. Наряду с этим проводятся работы по текущему содержанию системы и ремонту гидротехничес­ких сооружений. В 2026–2027 годах планируется передать межчековые дамбы, шлюзы и земельные участки в государственную собственность.