Есть мост, но нет водопровода

Два года назад на востоке республики произошло важное событие – в Курчумском районе открыт самый длинный в стране мост, связавший берега Бухтарминского водо­хранилища и соединивший отдаленные территории с индуст­риальным Усть-Каменогорском, соседней областью Абай и Павлодарским Прииртышьем. В церемонии открытия уникального объекта принял участие Премьер-министр Олжас Бектенов, который отметил, что решение проблемы транспортного сообщения положительно отразится на социально-экономическом развитии отдаленных районов.

Радости местных жителей не было предела. Оно и понятно. На протяжении десятилетий они добирались до административного центра области, пользуясь в теплые месяцы паромной переправой, а далее – самарской трассой. Зимой же люди и техника переправлялись через водохранилище по льду.

Итак, отдаленный район стал ближе. Но пришли ли в него блага цивилизации? Автору этих строк довелось побывать в селе Курчум, имеющем статус райцентра. И в глаза сразу же бросились его неухоженность, запущенность. Это видно по повсюду разросшейся сорной траве, кустарникам, мусору, до которых, похоже, никому нет дела. Словно не входят в круг обязанностей местных чиновников вопросы содержания в опрятности и чистоте вверенных населенных пунктов. Как будто и слыхом здесь не слыхивали об инициативе Главы государства «Таза Қазақстан».

К слову, в своем выступлении на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі Президент отметил: «Сила «Таза Қазақстан» – в способности объединить общество вокруг положительной, созидательной повестки на годы вперед. Там, где чисто и светло, где человек ведет себя вежливо и пристойно, там есть культура, желание работать и достигать успехов. Там, где царят антисанитария и бесхозяйственность, возникают апатия и правовой нигилизм».

Неприятно удивило состояние улиц районного административного центра: они оказались сплошь изрезанными следами траншей, в которые некогда укладывались трубы. В местах работ асфальт не восстановлен. Но самое главное – водопровод, из-за которого пришлось вскрывать дорожный асфальт, по прошествии вот уже трех лет так и не функционирует.

Чтобы получить официальные разъяснения, на имя акима Курчумского района Мейржана Альбекова редакцией нашей газеты был направлен запрос. Кроме того, состоялись телефонные переговоры и встречи с ответственными работниками.

К примеру, аким Курчумского сельского округа Ерлан Каиров объясняет запущенность вверенного ему райцентра тем, что нужно дождаться полного окончания строительных работ, а уж потом браться за благоустройство и наведение в селе порядка. Мол, в настоящее время делать это просто бесполезно...

Поэтому, выходит, жить в неприглядной реальности курчумцам предстоит еще неизвестно сколько. Подобный вывод невольно напрашивается, если более глубоко вникнуть в ситуацию, сложившуюся вокруг строящегося в Курчуме водопровода. Как выяснилось, она намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

К реконструкции водопроводных сетей здесь приступили в 2023 году. При этом подрядная организация, ТОО «Integra Construction KZ», имеющая хороший технический потенциал и опыт исполнения подобных проектов, в течение двух лет вполне могла завершить работы в селе и подвести к домам водопроводную воду. Однако, по информации заказчика проекта – отдела архитектуры, строи­тельства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района, все уперлось в финансирование, точнее, в недофинансирование.

Своих средств на реализацию масштабного проекта в районной казне не оказалось. Так что без трансфертов из областного и республиканского бюджетов было не обойтись, а их пришлось ждать.

В ходе подготовки материала довелось поговорить с представителем Integra Construction KZ Файзулой Касеновым. По его словам, на объекте завершено примерно 70% работ. За три минувших летних сезона уложены трубы на основной части улиц Курчума. Все это обошлось примерно в 3 млрд тенге. Из них заказчиком в лице отдела ЖКХ района оплачен всего... 1 млрд.

– Нас попросили не останавливать деятельность, заверяли, что оплата вот-вот будет. Поэтому мы за счет внутренних резервов продолжали осуществление проекта. Объем выполненных таким образом бесплатных работ на сегодня составляет примерно два миллиарда тенге. Их нам до сих пор не возместили. Когда это произойдет – неизвестно. Летний сезон заканчивается, прогнозы на следующий также неутешительны, – разводит руками Файзула Касенов.

По словам представителя ТОО «Integra Construction KZ», за минувшие три года в проект строи­тельства водопровода были внесены корректировки, ведь стройматериалы постоянно дорожают. В процессе строительства выявилась и серьезная проб­лема – оказалось, необходимо менять место бурения скважин для водозабора. Локация, указанная в изначальном проекте, оказалась ошибочной.

В результате пришлось искать новое место. Его нашли, но… на землях, принадлежащих лесному фонду. Потребовалось время для прохождения процедур по отводу земли и ее передачи из лесного ведомства в государственный земельный фонд. При этом все формальности до сего времени окончательно так и не утрясены.

Вкупе с упомянутым выше недофинансированием проблема земли для водозабора тоже тормозит осуществление необходимого проекта. Как результат, заложниками ситуации остаются курчумцы, вынужденные годами ждать обещанную воду. При этом называть какие-либо конкретные сроки ввода в эксплуа­тацию нового водопровода ни акимат района, ни компания-подрядчик не берутся.

Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя акима Курчумского района Сымбата Дуйсенгазина, курирующего вопросы строительства и ЖКХ. По его словам, все упирается в отсутствие финансирования.

В качестве позитивного примера собеседник упомянул начало работ по асфальтированию двух улиц села, ямочный ремонт на третьей. Кроме того, ведется подключение части многоквартирных домов к цент­ральному отоплению. Начат ремонт на трехкилометровом отрезке дороги в соседнее село Алгабас.

Как отметили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области, в текущем году на финансирование строительства водопровода в Курчуме было выделено 305 млн тенге. Притом что на завершение проекта требуется 5,5 млрд. Бюджетные заявки на выделение денег областью нап­равлялись в республиканские органы, однако результата данная мера не принесла. Сейчас с определенностью можно говорить только о том, что в следующем, 2027 году в бюджет на финансирование строительства водопровода заложено 2,5 млрд тенге. Однако этого, напомним, хватит лишь только на то, чтобы погасить долги перед подрядной организацией.

К сожалению, только отсутствием централизованного водоснабжения в Курчуме и ряде сел одноименного района местные проблемы не исчерпываются.

Одна из них связана с канализационно-очистным сооружением на реке Курчум. Оно было серьезно повреждено еще в ходе известного зайсанского землетрясения летом 1990-го, и с тех пор долгие годы канализационные стоки, не прошедшие полноценной очистки, сбрасываются в нерестовую, между прочим, реку…

Эта ситуация широко освещалась в республиканских СМИ. В конечном итоге районные власти договорились с командованием войсковой части, дислоцирующейся в черте райцентра, о подключении канализационных сетей села к очистному сооружению военного гарнизона. И хотя впоследствии этот ведомственный объект был передан на баланс сельского коммунально-хозяйственного предприятия «Курчум», говорить о решении проблемы сбросов не приходится. Хотя бы потому, что бывшая войсковая установка была введена в эксплуатацию еще в советский период и имеет слабую мощность.

Еще один факт. Ежедневно в райцентр из села Алгабас едут на работу, в больницу, по другим нуждам десятки людей. Однако дорога до Курчума из-за кочек и колдобин остается настоящим испытанием для сельчан. «Убитая» дорога уже много лет убивает село. Все опять же упирается в нехватку средств.

Во многом схожая ситуация с водопроводом сложилась и в соседнем приграничном райцент­ре Маркаколь. Собкор «Казахстанской правды» по Восточно-Казахстанской области Галина Вологодская уже рассказывала в своей статье («Вместо живительной влаги щедро «льют» обещания») о проблемах соседнего с Курчумом райцентра Самара. В этом населенном пункте эпопея с водопроводом длится даже дольше – целых восемь лет. Поэтому самарчане решились на крайнюю меру – обратились к Главе государства.

Итак, сразу три отдаленных района Восточно-Казахстанской области оказались в коммунальном тупике. Последствия нерадивости отдельных чиновников, от которых зависит осуществление насущно важных проектов, усугубляются недофинансированием из областных и республиканских бюджетных источников. Поэтому явно недостаточно подтянуть мост к отдаленным и, кстати, очень красивым уголкам Казахстана. Необходимо к ним же подтянуть бюджетные трансферты. Тем более что запущенность проблем в сферах жизнеобеспечения большой части (целых три района) Восточного Казахстана давно стала поводом для создания специальной комиссии с включением в нее специалистов центральных органов для изучения ситуации на месте в целях принятия решений, которые позволили бы развязать возникший здесь узел проблем.