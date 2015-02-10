Свежий выпуск Есть настрой и оптимизм Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Тесная обратная связь с казахстанцами стала очень результативной. Для широкого охвата аудитории управление внутренней политики акимата Алматы, по словам его руководителя Санжара Бокаева, разработало специальный инструмент-опросник. Алматинцы с явным интересом отвечали на вопросы, включенные в него. И кроме 1356 предложений и рекомендаций оставили 2 425 откликов с поддержкой политики Президента по осуществлению реформ. Встречи с горожанами продолжаются во всех районах города. Их результаты свидетельствуют о широкой поддержке Стратегии-2050 и новой экономической политики Главы государства. Более того, казахстанцы рассматривают их как наиболее эффективный антикризисный документ.

Анализ собранных откликов выглядит следующим образом. В первую очередь руководитель управления внутренней политики отметил, что большинство респондентов (91%) назвали Послание своевременным документом, который позволит стране выстоять в условиях глобального экономического кризиса. К примеру, алматинка А. Исмаилова написала, что «новое Послание даст возможность преодолеть кризис». Касаясь социальных аспектов, 49% опрошенных отметили их важность и выразили свою поддержку Президенту в вопросах строительства жилья, школ, детских садов, дорог, поддержки МСБ. Так, К. Уразбекова отметила, что ее «радует обеспокоенность Главы государства обеспечением жилья работников бюджетных организаций и молодых семей». 27% принявших участие в мероприятиях акимата ожидают, что реализация задач, поставленных Главой государства, ускорит рост экономики. При этом некоторые из них написали, к примеру, что «Нұрлы жол» даст людям работу, лишь бы чиновники не подвели».

Благодаря откликам удалось выявить наиболее актуальные для горожан вопросы. Интересно, что проблемы городского освещения, качества дорог, газификации, водоснабжения, канализации и общественного транспорта стали самыми популярными. Хотя еще несколько лет назад одной из главных проблем считалась нехватка школ, детских садов, поликлиник. Сегодня этот вопрос отошел на второй план за счет активного строительства и школ, и поликлиник. Все предложения и рекомендации алматинцев, а также затронутые во время встреч проблемы по поручению акима города Ахметжана Есимова передадут в городские службы для их решения.

Остается добавить, что многие из респондентов в своих откликах желали Главе государства крепкого здоровья и успехов. Такой положительный настрой и оптимизм, без сомнения, радуют.