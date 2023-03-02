Есть первое «золото»!

Очередной соревновательный день на этих престижных международных стартах в Кемерово (Россия) серьезно пополнил копилку Казахстана сразу несколькими наградами.

Так, в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина Илья Мизерных, набрав 239,3 балла, стал чемпионом Игр, а еще один Илья – Шильников – завоевал серебряную медаль (227,3). Бронзовым призером стала Софья Шишкина, чей прыжок судьи оценили в высокие 203 балла. Интересно то, что сестра Софьи – Вероника Шишкина в 2019 году на I зимних играх «Дети Азии» на Сахалине стала победительницей соревнований в прыжках на лыжах с трамплина. И теперь в одной семье есть две медалистки данных игр.

С успехом на турнире продолжают выступать и наши спортсмены в шорт-треке, на их счету еще две награды. Так, в эстафете на 3 000 м наши юноши стали серебряными призерами, а девушки завоевали бронзовые награды. Напомним, что в первый день Игр шорт-трекисты также выиграли две медали: на дистанции 1 500 м Меиржан Толеген был вторым, а Малика Жолтабар – третьей.

А вот не повезло нашим юным хоккеистам, которые не смогли пробиться в плей-офф. Сборная Казахстана в последнем матче группового этапа встречалась с командой Кузбасса. Ведя в счете 2:0, подопечные Георгия Верещагина в итоге уступили сопернику – 2:3.

Напомним, что на I зимних играх «Дети Азии» наша нацио­нальная команда, состоявшая из 74 спортсменов, завоевала 7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. Среди 11 команд Казахстан занял 6-е место.