Есть положительная динамика

Служба формирования здорового образа жизни создана в системе Министерства здравоохранения РК в непростые годы развития нового независимого государства, проходила сложный период становления и сегодня, благодаря государственной программе «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы, реализуются мероприятия по укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни населения республики, внедрению профилактических программ, результаты которых через годы улучшат качество жизни людей.

Ежегодно государство уделяет внимание развитию профилактической медицины. Особенно важным представляется то, что «утверждение здорового образа жизни и кадрово-технологического развития медицины увеличит продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет и выше». Значимым аспектом Послания для дальнейшего развития системы здравоохранения выступает развитие первичной медико-санитарной помощи с акцентом на солидарную ответственность государства, работодателя и работника за его здоровье. Уверена, что медицинская общественность страны успешно справится со всеми задачами, поставленными Главой государства в Послании.

Жамиля БАТТАКОВА,

директор РГП «Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗ РК