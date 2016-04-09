​Есть потребность в рабочих руках

Проект строительства завода по производству огнеупорных материалов ТОО «Seven Refractories Asia» рассмотрели и одобрили на включение в Карту поддержки предпринимательства региона на очередном заседании координационного совета под председательством акима Карагандинской области. На территории специальной экономической зоны «Сарыарка» возникнет безотходное высокотехнологичное производство монолитных огнеупоров. По утверждению инвесторов, предприятие, рассчитанное на 50 рабочих мест, будет соответствовать мировым стандартам и обладать конкурентоспособными качествами. Его проектная мощность составит 38 тыс. тонн огнеупорных материалов в год.
Строительство, сроки окончания которого датируются будущим годом, осуществляется за счет прямых иностранных инвестиций австрийской компании Seven Refractories GmbH. Она вложит в проект 1,7 млрд тенге. Будущая продукция ТОО «Seven Refractories Asia» ориентирована на экспорт – три четверти ее будет продаваться за рубеж. Остальные объемы предназначены для внутреннего рынка.
С новым проектом связывают надежды на обеспечение промышленных отраслей республики отечественными высококачественными огнеупорными материалами. За счет открытия своего производства ожидается снижение импорта аналогичных товаров и увеличение экспорта готовой продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья.
С принятием координационным советом положительного решения общее число проектов Карты индустриализации достигло 95 на сумму 1,3 трлн тенге. С их вводом рабочие места получат свыше 11 000 человек.
За шесть лет действия Государственной программы индустриально-инновационного развития и по март 2016 года в области реализовано 69 проектов Карты индустриализации стоимостью свыше 142 млрд тенге. На производствах открыто более 5 200 новых рабочих мест.
За пятилетку, с 2010 года, предприятия, вошедшие в Карту индустриализации, произвели на 291 млрд тенге промышленной продукции, в том числе только за прошлый год – на 91 млрд тенге. Доля объема производства, осуществленного предприятиями Карты индустриализации, в объеме промышленного производства области увеличилась за данный период с 0,3 до 7%! А доля проектов Карты индустриализации в объеме продукции обрабатывающей отрасли региона за прошлый год достигла 9%.
Вселяют оптимизм и данные о том, что за два месяца текущего года введенные в эксплуатацию проекты Карты индустриализации произвели продукции на 17,8 млрд тенге. На 2015–2019 годы в регионе по Карте индустриализации планируется запуск 37 проектов стоимостью более 1,2 трлн тенге. Они создадут 6 600 новых рабочих мест.