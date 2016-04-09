​Есть потребность в рабочих руках

Проект строительства завода по производству огнеупорных материалов ТОО «Seven Refractories Asia» рассмотрели и одобрили на включение в Карту поддержки предпринимательства региона на очередном заседании координационного совета под председательством акима Карагандинской области. На территории специальной экономичес­кой зоны «Сарыарка» возникнет безотходное высокотехнологичное производство монолитных огнеупоров. По утверждению инвесторов, предприятие, рассчитанное на 50 рабочих мест, будет соответствовать мировым стандартам и обладать конкурентоспособными качествами. Его проектная мощность составит 38 тыс. тонн огнеупорных материалов в год.

Строительство, сроки окончания которого датируются будущим годом, осуществляется за счет прямых иностранных инвестиций австрийской компании Seven Refractories GmbH. Она вложит в проект 1,7 млрд тенге. Будущая продукция ТОО «Seven Refractories Asia» ориентирована на экспорт – три четверти ее будет продаваться за рубеж. Остальные объемы предназначены для внутреннего рынка.

С новым проектом связывают надежды на обеспечение промышленных отраслей республики отечественными высококачест­венными огнеупорными мате­риалами. За счет открытия своего производства ожидается снижение импорта аналогичных товаров и увеличение экспорта готовой продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья.

С принятием координационным советом положительного решения общее число проектов Карты индустриализации достиг­ло 95 на сумму 1,3 трлн тенге. С их вводом рабочие места получат свыше 11 000 человек.

За шесть лет действия Государственной программы индустриально-инновационного развития и по март 2016 года в области реализовано 69 проектов Карты индустриализации стоимостью свыше 142 млрд тенге. На производствах открыто более 5 200 новых рабочих мест.

За пятилетку, с 2010 года, предприятия, вошедшие в Карту индустриализации, произвели на 291 млрд тенге промышленной продукции, в том числе только за прошлый год – на 91 млрд тенге. Доля объема производства, осуществленного предприятиями Карты индустриализации, в объеме промышленного производства области увеличилась за данный период с 0,3 до 7%! А доля проектов Карты индустриализации в объеме продукции обрабатывающей отрасли региона за прошлый год достигла 9%.

Вселяют оптимизм и данные о том, что за два месяца текущего года введенные в эксплуатацию проекты Карты индустриализации произвели продукции на 17,8 млрд тенге. На 2015–2019 годы в регионе по Карте индустриализации планируется запуск 37 проектов стоимостью более 1,2 трлн тенге. Они создадут 6 600 новых рабочих мест.