​Есть повод для оптимизма

Далеко не секрет, что 90-е годы минувшего столетия были для традиционно животноводческого региона, со всеми сопутствующими этому положению плюсами и минусами, крайне неблагополучными. Негативно сказался кризис не только на изрядно поредевшем поголовье животных, но и на службах, обеспечивающих эпизоотическую безопасность, чувствительную для благополучия и здоровья населения. Ждать тревожных звонков оптимизации и недофинансирования пришлось недолго. Вскоре дали о себе знать дремавшие природные очаги бубонной чумы. Если с 1978 по 1989 годы в области был зарегистрирован всего один случай заболевания, то с 1990 по 2003-й – 11 фактов заражения. К счастью, и реакция со стороны государства тоже не заставила себя долго ждать, работа противочумных станций была оперативно восстановлена. И вот уже почти полтора десятилетия «черная смерть» не показывает в регионе свой хищный оскал.

…В начале 2000-х годов размах эпидемии обрел в области бруцеллез, который, как известно, каждого четвертого заболевшего оставляет инвалидом. Пик заболеваемости пришелся на 2003-й, в котором был выявлен сразу 641 больной бруцеллезом, или в 2,1 раза больше, нежели годом ранее. В пересчете на каж­дые 100 тыс. населения – тогда Приаралье получило 105 заболевших… В пять раз больше, чем в среднем по республике!

Удручающая картина вынудила местные власти искать корни бурного роста заболеваемости бруцеллезом. В числе главных причин назывались неудовлетворительное состояние ветеринарного контроля и провал профилактических мер, в том числе выявилось отсутствие элементарных знаний у населения правил ухода за животными и безопасного потребления животноводческой продукции. Усугубляли ситуацию и факторы экономического характера. Ветеринары жаловались, что сельчане отказываются пускать их в свои подворья, ведь в случае выявления зараженных животных их приходилось уничтожать. А для многих семей скот был единственным источником дохода. Обнажились и «дыры» в контроле за точками продажи животноводческой продукции. В ходе рейдов инфицированное бруцеллой молоко обнаружилось даже в павильоне одного из центральных рынков.

После неутешительных выводов было принято постановление областного акимата, в котором были определены конкретные задачи по улучшению профилактики бруцеллеза, в том чис­ле по выплате компенсации за утилизацию больных животных, поддержке государства и укреплению ветеринарии. Меры действительно поспособствовали улучшению ситуации, но свести на нет распространение бруцеллеза среди животных, через которых инфекция передается людям, не получилось.

По сведениям управления ветеринарии, в 2013 году было выявлено и утилизировано 1 319 зараженных бруцеллезом коров, овец и коз, в 2014-м – 1 281, в 2015-м – 589, а в минувшем году – 236 голов КРС и МРС. Есть сведения за последние пару лет и по заболевшим кызылординцам. В 2015 году диагноз «бруцеллез» был подтвержден у 91 жителя области, в 2016-м – у 57.

Как видим, статистика демонстрирует позитивную динамику резкого спада заболеваемос­ти бруцеллезом среди людей и животных. И это не просто совпадение, а, скорее, логи­ческая закономерность нового витка усиления ветеринарной службы и системной борьбы с инфекцией.

В 2013-2014 годах государство на обновление материально-технической базы местной ветеринарной службы выделило 943,4 млн тенге, профинансировав строительство 133 зданий, приобретение автомашин и необходимого оборудования. Еще 402,9 млн тенге было направлено на информатизацию – организацию локальной сети и доступа к Интернету, которые связали обновленные 8 ветеринарных станций в Кызылорде и во всех райцентрах и 139 ветеринарных пунктов, появившихся в каждом сельском округе региона. Была завершена идентификация животных, у ветеринаров появилась актуальная цифровая база, которая позволяет вести контроль и учет, своевременно и планово проводить вакцинацию скота.

О масштабах проводимой работы красноречиво свидетельствуют данные минувшего года. За счет республиканского бюджета регион получил 5 674,7 тыс. доз ветеринарных препаратов (на 635,9 млн тенге) на профилактические мероприятия по 15 видам инфекционных заболеваний: бешенству, ящуру, пастереллезу, листериозу, лептоспирозу, сибирской язве, эхинококкозу, оспе, птичьему гриппу, эмкару, чуме, брадзоту, эктиме, туберкулезу и сапу. Еще 167,9 млн тенге предусмотрел областной бюджет на приобретение ветеринарных препаратов для противодействия 6 видам энзоотических болезней: тейлериозу, пироплазмозу, фасциолезу, мыту, гастрофилезу, трипаносомозу.

В традиционно животноводческом регионе действительно всегда есть риск вспышек особо опасных заболеваний домашних животных, через которых они передаются людям. В минувшем году зарегистрировано более 3 тыс. укусов жителей региона собаками, кошками и даже шакалами и лисами. К счастью, ни одно такое нападение не привело к заражению бешенством. По мнению эпидемиологов, причина в активных профилактических мероприятиях в последние годы.

Еще 1 612 кызылординцев обратились в 2016 году к медикам после укусов клещей – переносчиков Конго-крымской геморрагической лихорадки. Госпитализация потребовалась 38 жителям региона, у пяти из которых подтвердился неприятный диагноз. И подобная ситуация с ККГЛ возникает уже много лет подряд. Ареал распространения клещей растет и уже охватывает 117 населенных пунктов, а эффективность противодействия сомнительна. Были и вовсе парадоксальные курьезы. В 2011 году в одном из поселков при проведении дезинфекционных работ погиб­ли десятки голов КРС. Борцы с возбудителями инфекции из-за некачественного препарата ­потравили вместе с кровососами и коров.

В период с 1938 по 2008 годы в пяти районах Приаралья было зарегистрировано 67 очагов сибирской язвы. Один из них в местности Акмылтык Шиелийского района, на которой страшная зараза фиксировалась в 1968 году, пробудился ровно через 40 лет. В окрестностях очага летом 2008 года оказался со своими коровами 35-летний сельчанин. Вскоре одна из коров погибла, а рачительный хозяин, не подозревая о смертельной опасности, посчитал допустимым отправить ее на мясо. Он заразился при разделке туши и слишком поздно обратился к врачам…

Представьте, все эти многочис­ленные очаги сибирской язвы, как оказалось, в регионе были с неопределенными координатами. А активная работа по уточнению их расположения начала проводиться только после известных событий со вспышкой инфекции в Карагандинской области. Из зарегистрированных 67 очагов в минувшем году удалось обнаружить 60. Все они в соответствии с приказом Минсельхоза № 136 от 25 февраля 2015 года внесены в топографическую карту РГКП «Казгео­дезия». На ограждение и выс­тавление знаков безопасности потенциальных смертоносных ловушек из местного бюджета выделили 47,2 млн тенге.

…О том, что инфекции не дремлют, и всегда нужно быть начеку, напомнило кызылординцам и лето 2015 года. В Жанакорганском­ районе произошел массовый падеж мелкого рогатого скота, из-за чего в райо­не даже был объявлен режим ЧС. С наступлением жары в ряде хозяйств района началась гибель молодняка возрастом от трех до шести месяцев. Специалисты областного филиала Республиканской ветеринарной лаборатории после исследования павших животных поставили диагноз: анаэробная энтеротоксемия и пастереллез. За два месяца активной борьбы с заразой крес­тьянские хозяйства потеряли 1 153 животных, 650 удалось оздоровить и вернуть в стада. В этот же период было выявлено еще около 600 новых заболевших.

Массовый мор молодняка МРС в 2015 году специалисты связали с аномальной жарой, активировавшей инфекции, стрелка термометра в то лето действительно нередко зашкаливала за 45 градусов тепла. А вот годом ранее в соседнем Шиелийском районе тоже регистрировался падеж МРС, но только по причине переохлаждения. 31 мая 2014 года животные после стрижки попали под сильный дождь. В нескольких хозяйствах района после этого не досчитались 675 овец и коз. Все это еще раз подтверж­дает важность укрепления ветеринарной службы, специалисты которой оперативно пришли на помощь животноводам и не дали ситуации выйти из-под контроля.

По признанию местных животноводов, у них в последние годы значительно больше поводов для оптимизма. Государство наконец-то обратило пристальное внимание на решение их проб­лем, усилило ветеринарную службу, которая стала мобильной и может оперативно реагировать на стоящие перед ней вызовы. Рисков у них значительно поубавилось, область добивается эпизоотической стабильности, которая принципиально важна для выхода из буферной зоны по ящуру, в которую регион попал в 2011 году, можно сказать, за компанию вместе с Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казах­станской областями.