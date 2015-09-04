Есть позитивные подвижки

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Юрий ЛИ, Кызылорда
На прошедшем в Кызыл­орде в канун Дня Конституции заседании бюро Политсовета областного филиала партии «Нур Отан» обсуждены вопросы развития агропромышленного комплекса и создан общественный совет по поддержке предпринимателей. Под пристальное внимание партийцев попали и вопросы социальной поддержки малообеспеченных граждан.
Открывая встречу, аким области, председатель областного филиала партии Крымбек Кушербаев заметил, что государство уделяет большое внимание вопросам развития АПК. За последние годы финансирование сельхозпроизводителей в регионе выросло в 7 раз.
– Принята специальная «дорожная карта», реализуются меры по развитию малого и среднего бизнеса среди сельчан и диверсификации растениеводства. Теперь нам предстоит решить задачу обеспечения сельского хозяйства квалифицированными кадрами. С этой целью выделены гранты акима области на подготовку, в том числе специалистов агрокультуры, – сказал К. Кушербаев.
Выступивший с докладом начальник управления сельского хозяйства Бахыт Жаханов также отметил ряд позитивных перемен в АПК региона, которые принесли меры государственной поддержки. В частности, он рассказал о росте производства картофеля и овощей, повышении урожайности главной культуры – риса. Внушает оптимизм и реализация государственных программ, в сфере агробизнеса множатся новые перерабатывающие производства, уже не первый год перевыполняются планы по закупке маточного поголовья племенных коров. Есть и другие положительные моменты.
Широко обсуждались на заседании вопросы социальной поддержки малообеспеченных семей.
– Один из актуальных для малообеспеченных семей вопросов – это подведение природного газа. Согласно договору с АО «КазТрансГаз аймак» цены на проведение природного газа были снижены. Кроме того, будет составлен список наиболее нуждающихся семей, для которых при поддержке бизнесменов газ проведут бесплатно, – сообщил К. Кушербаев о решении одной из важных проблем.
На заседании бюро Политсовета областного филиала партии был единогласно учрежден общественный совет по поддержке предпринимателей. Затем состоялось вручение партийных билетов новым членам «Нур Отана», а ряд активных партийцев за вклад в развитие страны был удостоен медалей «20 лет Конституции РК».

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