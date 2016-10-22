В традиционном докладе Международного валютного фонда отмечается, что цена нефти в среднесрочной перспективе не будет серьезно расти. До 2020 года МВФ ожидает соблюдения коридора в 30–50 долларов за баррель. Такие перспективы продиктованы глобальным снижением темпа роста мировой экономики, который в нынешнем году приб­лизился к отметке 3%.

Экономика стран Кавказа и Центральной Азии (КЦА) напрямую зависит от рынков партнеров. Но в зоне евро на ближайшие 5 лет прогнозируется рост на уровне менее 2%, в России – не более 1%. В Китае МВФ предполагает увидеть также умеренный рост. Для нашего региона эти новости не столь хороши, так как экспорт ориентирован на эти страны. И Казахстан не является исключением, так как 2/3 внешней торговли приходится на Евросоюз, Россию и Китай.

– В целом для региона времена не простые из-за силы внешних шоков, – отметил в ходе презентации доклада заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Юха Кяхконен. Что касается Казахстана, то, согласно информации, которой мы располагали на момент составления прогноза, рост будет немного отрицательным. Хотя уже сейчас мы видим положительные сигналы. Благодаря осуществлению правительственных программ и повторному пересмотру бюджета экономика получила дополнительную поддержку. Возможно, на момент, когда будут получены окончательные цифры, рост окажется позитивным.

В презентации доклада МВФ принял участие заместитель председателя Национального банка РК Галымжан Пирматов. Он рассказал о проводимой финансовым регулятором денежно-кредитной политике, ситуации на валютном рынке Казахстана и перспективах развития региональной экономики.

– Низкая и стабильная инфляция является залогом устойчивого экономического развития, – отметил он. – В качестве целевых показателей по инфляции Национальным банком определен коридор 6–8% на 2016–2017 годы с дальнейшим снижением до 4% в среднесрочной перспективе к 2020 году.

В целом МВФ прогнозирует хотя и медленный, но все же подъем экономики уже в следующем году. Правда, сопровождаться это будет вялой внешнеэкономической конъюнктурой, обострениями факторов уязвимости, снижением пространства для маневра в сфере экономической политики. МВФ делает акцент на том, что структурные реформы необходимы для улучшения среднесрочных перспектив роста, повышения уровня жизни населения и создания новых рабочих мест.