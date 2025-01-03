«Есть проблемные моменты» – Токаев о работе правительства

Президент,Правительство
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В ходе интервью газете «Ана тілі» президент Казахстана высказался о качестве работы действующего кабинета министров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В прошлогоднем интервью Вы сказали: «Правительство просило предоставить ему самостоятельность и дополнительные полномочия – оно их получило. Но надо понимать, что и спрос теперь будет особый». С момента формирования нынешнего состава Правительства уже прошло 11 месяцев. На мой взгляд, это достаточный срок, чтобы сделать первые выводы. Насколько Вы довольны работой Кабинета министров?

– Задача правительства – обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты.

Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе Правительства, и это вполне обоснованно и естественно. Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий – это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности.

В скором времени состоится расширенное заседание Правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы. Убежден, экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана. Об этом говорю даже иностранным представителям. Правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики.

#Токаев #работа #Правительство #интервью

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