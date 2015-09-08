Есть путевка в Рио! Свежий выпуск 443 Абзал КАМБАР

В весовой категории до 75 кг в борьбе за третье место он одолел азербайджанца Эльвина Мурсалиева и стал не только призером турнира, но и завоевал лицензию на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.



«Сухарь» от Артема

«Снежные Барсы» из Астаны одержали первую победу в новом сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), обыграв на выезде «Ладью» (напомним, что в стартовой игре чемпионата они уступили уфимскому «Толпару»).

Встреча, прошедшая в Тольятти, закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Точными бросками в составе победителей отметились Максим Пушкарский, Александр Ананичев, Кирилл Панюков, Мадияр Ибрайбеков и Кирилл Балдин, а первый «сухарь» сезона оформил наш вратарь Артем Леонтьев. Следующий матч казахстанский клуб проведет 11 сентября в гостях против «Реактора» из Нижнекамска.



Под занавес встречи

Молодежная сборная Казахстана по футболу в домашнем матче отборочного раунда Евро-2017 в Алматы проиграла национальной команде Швейцарии – 0:1.

Единственный гол с пенальти на 85-й минуте забил Шани Таршай. Напомним, что неделей ранее в первом отборочном матче на чемпионат Европы по футболу в Сараево национальная молодежная дружина нашей страны переиграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:1.



С разницей в одну секунду

Капитан казахстанской велокоманды «Астана» итальянец Фабио Ару по итогам 16-го этапа потерял красную майку лидера на многодневке «Вуэльта Испании».

Пелотон стартовал в Луарке и финишировал в Эрмита де Альба, преодолев дистанцию 185 км. Победителем этапа стал велогонщик команды Trek Factory Racing Франк Шлек. Лучшим в сос­таве «Астаны» оказался Фабио Ару, замкнувший первую десятку. Это позволило испанцу Хоакиму Родригесу из российской «Катюши» выйти в лидеры генеральной классификации «Вуэльты», потеснив Ару на вторую строчку с отрывом в одну секунду. Идущий третьим поляк Рафал Майка из Tinkoff-Saxo проигрывает лидеру 1 минуту и 35 секунд.



