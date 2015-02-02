Есть путевка в Рио!

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
В Астане состоялся финал первого сезона нового проекта Международной ассоциации любительского бокса – AIBA Pro Boxing (APB). Данный турнир отличается от других не только розыгрышем чемпионского пояса, но и возможностью завоевать лицензию на Олимпиаду-2016, которая пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро.
В казахстанской столице разы­грывался пояс победителя в весовой категории до 60 кг. За главный приз в решающем бою сошлись Берик Абдрахманов (Казахстан) и Хуршид Тожибаев (Узбекистан). Стоит отметить, что по итогам первых поединков сезона оба боксера не потерпели ни одного поражения, каждый из них одержал по три победы подряд.
Финальный поединок по правилам AIBA длился 8 раундов, и это потребовало от соперников немалой выносливости. С первых же минут оба файтера продемонстрировали свои лучшие качества. Интрига на ринге держалась до самого конца боя. По его итогам решением судей победа со счетом 77:75, 77:75, 78:74 присуждена нашему соотечественнику.
Таким образом Берик стал первым казахстанским спорт­сменом, завоевавшим право участвовать в Олимпиаде в Рио! Чемпионский пояс победителю вручил президент Казахстанской федерации бокса, вице-президент AIBA по APB Тимур Кулибаев.
В оставшихся боях немец Артур Бриль проиграл итальянцу Доменико Валентино – 0:3, филиппинец Чарли Суарез уступил бразильцу Робсону Консейсао – 0:2, а россиянин Дмитрий Полянский оказался сильнее ирландца Дэвида Джойса (Ирландия) – 2:0.
Напомним, что нашу страну, помимо Абдрахманова, в первом сезоне АPB представляют Ильяс Сулейменов (до 52 кг, три победы, одно поражение), Биржан Жакыпов (до 49 кг, две победы, одно поражение) и Антон Пинчук (до 91 кг, две победы, одно поражение).

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