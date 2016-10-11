Есть рекордный урожай! Статьи 1426 Асель МУКАНОВА

На нефтесервисном рынке Казахстана работают более тысячи компаний и порядка 160 тыс. человек. На его долю приходится около 40% от общего объе­ма закупок недропользователей, или порядка 1,3 трлн тенге ежегодно.



По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, ведомством совместно с крупными операторами сформирован перечень наиболее востребованных товаров и услуг, которые целесообразно развивать в Казахстане. В рамках данной инициативы уже созданы предприятия для изготовления модульных конструкций, производства фланцевых и фитинговых соединений, ремонта машиностроительного оборудования.



Для рассмотрения проблемных вопросов создана рабочая группа по вовлечению отечественных сервисных компаний в крупные проекты нефтегазовой отрас­ли, что позволит обеспечить занятость, привлечение инвестиций и участие во всех этапах освоения месторождений.



Министерством в составе рабочей группы при Министерстве национальной экономики проводится работа по оптимизации налоговой нагрузки морских проектов, рассмотрению возможности механизма «размытия» налоговых границ между контрактами на разведку и добычу в рамках одного юридического лица.



Стимулируется увеличение объемов добычи на действующих и геологоразведочной дея­тельности на новых месторождениях. Данные меры дадут толчок к развитию нефтесервиса, считает К. Бозумбаев.



Министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова в свою очередь заверила, что высвобож­дение работников нефтесервисных предприя­тий в 2016–2017 годах, кроме Атыраус­кой области, не ожидается. Заключены 19 тыс. меморандумов между акиматами и руководителями производственных предприятий по обеспечению трудовых прав, гарантий и социальной защиты работников.



Однако Б. Сагинтаев поставил под сомнение выполнение обязательств в рамках данных меморандумов.



– Когда подписываем меморандумы, все готовы отчитаться, что все у нас хорошо. А сейчас мы видим, что многие договоренности не выполняются. Тогда где эти бравые отчеты? – возмутился Премьер-Министр. – В каких регионах они не выполняются, надо говорить, чтобы на следующий год праздных меморандумов не было. Обе стороны договорились, что сокращений не будет. Если есть вопросы, всем надо отработать и не допустить сокращений.



Отметив хороший потенциал нефтесервисной отрасли, Б. Сагинтаев поручил обратить внимание на такие проблемные вопросы, как использование иностранными недропользователями аффилиированных компаний и несвоевременные выплаты за выполненные работы.



Отчитываясь о ходе приватизации, министр национальной экономики Куан­дык Бишимбаев рассказал, что на 1 октября реализовано 96 активов из Комплексного плана приватизации на 2016–2020 годы (в котором всего 783 организации) на сумму 14,3 млрд тенге.



В следующем году не менее семи крупнейших национальных компаний будут выведены на IPO. Это НК «КазМунайГаз», «Қазақстан темір жолы», «Эйр Астана», «Казахтелеком», «Казпочта», «Тау-Кен Самрук» и «Самрук-Энерго».



По информации министра финансов Бахыта Султанова, всего в рамках «второй волны» приватизации реализовано 322 объекта, еще 200 находятся на торгах.



Заслушав доклады руководителей ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «КазАгро», глава Правительства посетовал на отсутствие у многих системного плана приватизации и поручил провести инвентаризацию всех подведомственных организаций. Кроме того, необходимо ускорить темпы реорганизаций и выставить на приватизацию привлекательные для инвесторов объекты, которые, как правило, оставляются на потом.



Что касается легализации, то по состоянию на 30 сентября легализовано 2,7 трлн тенге, в том числе 7 млрд тенге зарубежного имущества и ценных бумаг. Но есть надежда на последние три месяца акции, когда обычно сумма легализованного капитала значительно возрастает.



Завершилось заседание на хорошей ноте, которую привнес первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, сообщив о рекордном за всю историю независимости страны урожае зерновых.



– Валовой сбор зерна составил 23,1 миллиона тонн в бункерном весе, что в 1,4 раза выше по сравнению с прошлым годом. Средняя урожайность – 15,2 цент­нера с гектара. В основных зерносеющих регионах собрано 16,8 миллиона тонн зерна, – проинформировал вице-министр.



По его словам, завершение уборочной кампании в оптимальные сроки является результатом своевременного решения всех организационных вопросов.



– Можно сказать, что текущий год 25-летия Независимости Казахстана в целом достаточно успешный для сельского хозяйства республики. Собран рекорд­ный урожай, – отметил К. Айтуганов. – По отзывам сельхозпроизводителей, это достигнуто прежде всего благодаря поддержке Главы государства и последовательной государственной политике.



Премьер-Министр поздравил с результатами уборочной кампании, но просил обратить внимание на дальнейшую сохранность столь высокого урожая.

