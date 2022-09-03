"Есть резервы" – министр ответил, где возьмут деньги на внеочередные выборы Президента

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопрос о том, потянет ли бюджет внеочередные выборы главы государства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«У меня прогноза нет, потому что нам ещё нужно будет внести бюджетную заявку от уполномоченного администратора - ЦИК, и Минфин будет рассматривать. Бюджет потянет. Коридор я не могу вам сказать, резерв у нас есть», - сказал в кулуарах после заседания правительства Алибек Куантыров.

По его словам, на эти цели пока не планируется использование гарантированного трансферта.

«Проект соответствующего закона внесен в парламент. Есть резервы правительства, там деньги присутствуют, и также есть резерв на инициативы президента», - резюмировал глава МНЭ.