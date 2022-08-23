Фото: Kazpravda.kz
Правительство
"Есть риск недостижения показателя" – Премьер о поручении Президента по посадке деревьев

Премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с реализацией национального проекта «Жасыл Қазақстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как заявил Алихан Смаилов, основные цели национального проекта «Жасыл Қазақстан» - снижение загрязнения атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, водными ресурсами и лесного хозяйства.

«Для улучшения окружающей среды с 1 января следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий. Данная мера направлена на получение оперативной и достоверной информации о выбросах каждого предприятия – это позволит проводить мониторинг и применять оперативные меры в случае завышения уровня выбросов», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Премьер-министр напомнил, что по поручению Главы государства реализуется масштабный проект по посадке 2 млрд деревьев в течение 5 лет.

«В 2021 году проведена посадка деревьев площадью в 66 тыс. га (в количестве 138 млн деревьев). Однако в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов», - заявил глава Правительства.

«Стоит отметить, что с прошлого года действует норма, когда экологические платежи обязаны быть направлены на меры по улучшению экологической обстановки. Для этого Министерству экологии необходимо совместно с акиматами разработать планы мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону. Кроме того, в этом году Министерство индустрии начало разработку проектно-сметной документации полигонов твердо-бытовых отходов для населенных пунктов до 10 тыс. жителей», - сказал он.

Премьер поручил Министерству экологии взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях.

Акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с Министерством финансов Алихан Смаилов поручил в текущем году проработать вопрос финансирования запланированного объема посадки деревьев. Также, по словам главы Правительства, министерствам индустрии, финансов и экологии необходимо проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердо-бытовых отходов в крупных населенных пунктах.

Напомним, в 2020 году в послании народу Казахстана Президентом страны было поручено в течение пяти лет высадить 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населенных пунктах.

Популярное

Все
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Все лето в водной блокаде
Услуги нет, но вы ждите
Не только пить, но и платить
Сказка про битумного бычка
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Качай танцпол, нефть, озера
Подарок малой родине
Надежда на жизнь
Хроники коммунальной реформы
Вдохнуть жизнь в села
Чтобы не дорожало
Не просто матч, а суперигра!
Союз домбры и слова
Земледелие с приставкой «smart»
Музыка на склоне гор
Важность межрелигиозного диалога
Контракты на «заморозку» цен
Строить школы нужно в срок!
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Сокровища курганов Сарыарки
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Правительство
Вице-премьер посетил социальные объекты Косшы
Правительство
Программу по управлению коммунальными отходами должны разра…
Правительство , Энергетика
Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ с…
Правительство , Сельское хозяйство
Прогноз урожая пшеницы озвучили в Правительстве Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]