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Есть риски
Валентина Мелехова

90 населенных пунктов Костанайской области находятся в зоне возможного подтопления.

Минувшая зима в регионе оказалось щедрой на осадки. Снега выпало на четверть больше нормы: 98,2 мм при обычных 76 мм. Выше положенного и высота снега, а также запасы влаги в нем. В случае резкого таяния, сопровождающегося осадками в виде дождя и снега, большая вода придет в шесть регионов Костанайской области. Подтоплениям подвержены город Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский, Наурзумский, Карасуский и Сарыкольский районы. Это юго-восточная часть области.

В общей сложности в зоне рис­ка находятся 90 населенных пунктов, или более 2 тыс. домов, в которых проживают свыше 8 тыс. человек.

– В последние годы мы сталкиваемся с маловодностью рек. Поэтому по большей части сложности в южной части Костанайской области во время паводкого периода могут возникнуть из-за сбросов воды с Карагандинской области, а на севере, западе и востоке – из-за сбросов с России. Но пока говорить об этом рано. Основная опасность представляется стоками талых вод с полей и в результате поднятия уровня воды на реках и озерах. На 329 участках автомобильных дорог могут быть кратковременные переливы, из них на 40 рес­публиканских, 57 областных и 232 участках местных дорог, – пояснил начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов.

В 2021-м в южных районах области паводок начался в начале апреля, а в текущем году из-за поздней весны срок возможного половодья сдвигается на неделю и прогнозируется примерно в середине второго месяца вес­ны. Для защиты населения в прошлом году в Костанайской области была разработана и утверждена Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021–2023 годы. Документом предусмотрена реализация шести мероприятий на общую сумму 1,4 млрд тенге, по трем из которых начаты работы в 2021 году. Так, в прошлом сезоне разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ГТС в селе Степное Карасуского района, а также ПСД на восстановление второго порога водохранилища на реке Тюнтюгур в селе Октябрьское Карасуского района и ПСД на строительство ливневой канализации в поселке Северный города Аркалыка. Кроме того, проведена очистка русла реки Тобол в границах города Костаная.

В текущем году специалисты уже приступили к выполнению плана мероприятий по предупреждению ЧС в паводковый период – очищению арыков и каналов, автомобильных дорог и железнодорожных водопропускных сооружений, начались взрывные работы на руслах рек.

– Для предупреждения и ликвидации последствий паводков местными исполнительными органами подготовлены запасы в объеме более 135 тонн ГСМ, 9 тонн инертных материалов, около 46 тыс. штук мешкотары, заключено 66 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению, – отметил Биржан Каримов.

В зоне особого риска – жители садовых обществ. Из года в год их дома топит талыми водами, но спасатели разводят руками: дача – не городской населенный пункт, а значит, строительство инфраструктуры в нем, в том чис­ле и ливневой канализации, не предусмотрено строительными нормами и правилами. В случае осложнения ситуации жителей садовых обществ эвакуируют в специально подготовленные пункты сбора пострадавшего населения во время половодья. Всего в Костанайской области подготовлено 195 таких пунк­тов, которые могут вместить 11 тыс. человек.

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