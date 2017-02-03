Есть спрос – будут и билеты

Марина Михайлова
фото Юрия БЕККЕРА
Как сообщила пресс-служба акима Алматы, такое решение было принято Международной федерацией студенческого спорта ввиду повышенного интереса к соревнованиям зимней Универсиады-2017 со стороны зрителей. Руководство FISU решило отказаться от большей части закрепленных за организацией зрительских мест в пользу болельщиков.

Согласно международному протоколу часть мест на трибунах резервируется для представителей FISU, под эгидой которой проводятся студенческие игры, а также для представителей официальных делегаций, спортсменов, представителей СМИ. Эта квота, не подлежащая продаже, составила на разных соревнованиях до 30% от общего количества зрительских мест. В настоящее время достигнута договоренность о передаче до 90% квоты FISU в свободную продажу.

Билеты на соревнования, в том числе на наиболее популярные виды спорта – фигурное катание и хоккей, поступят в системы продаж билетных операторов (онлайн и офлайн) поэтапно, начиная со 2 февраля.

Также ввиду повышенного спроса принято решение о продаже дополнительных билетов на соревнования по системе TicketDay. Это билеты без предоставления места, которые также поступят в централизованную систему продаж после того, как будет полностью продан объем сидячих мест на то или иное событие. Количество этих билетов будет ограничено в соответствии с максимальной вместимостью спортивных объектов и требованиями безопасности.

Поэтому снижено количество билетов, которое может быть продано в одни руки с восьми до пяти штук. Это предотвратит их незаконную скупку и перепродажу.

Актуальная информация о наличии билетов на те или иные соревнования будет размещаться на главной странице сайта Универсиады в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержаны пятеро перекупщиков билетов на соревнования Универсиады-2017. Полицейские задержали перекупщиков около спортивных объектов «Халык Арена», Дворца спорта им. Балуана Шолака и Центрального стадиона. Все они были доставлены в полицейские участки. У них на руках было около 80 билетов. Еще одного мужчину задержали у «Халык Арены» аж с 42 билетами...

Популярное

Все
А у нас во дворе
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Педагог с большой буквы
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Жанатас: большой трансфер инноваций
В Актау откроется консульство РФ
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]