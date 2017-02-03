Есть спрос – будут и билеты Марина Михайлова

фото Юрия БЕККЕРА

Как сообщила пресс-служба акима Алматы, такое решение было принято Международной федерацией студенческого спорта ввиду повышенного интереса к соревнованиям зимней Универсиады-2017 со стороны зрителей. Руководство FISU решило отказаться от большей части закрепленных за организацией зрительских мест в пользу болельщиков.



Согласно международному протоколу часть мест на трибунах резервируется для представителей FISU, под эгидой которой проводятся студенческие игры, а также для представителей официальных делегаций, спортсменов, представителей СМИ. Эта квота, не подлежащая продаже, составила на разных соревнованиях до 30% от общего количества зрительских мест. В настоящее время достигнута договоренность о передаче до 90% квоты FISU в свободную продажу.



Билеты на соревнования, в том числе на наиболее популярные виды спорта – фигурное катание и хоккей, поступят в системы продаж билетных операторов (онлайн и офлайн) поэтапно, начиная со 2 февраля.



Также ввиду повышенного спроса принято решение о продаже дополнительных билетов на соревнования по системе TicketDay. Это билеты без предоставления места, которые также поступят в централизованную систему продаж после того, как будет полностью продан объем сидячих мест на то или иное событие. Количество этих билетов будет ограничено в соответствии с максимальной вместимостью спортивных объектов и требованиями безопасности.



Поэтому снижено количество билетов, которое может быть продано в одни руки с восьми до пяти штук. Это предотвратит их незаконную скупку и перепродажу.



Актуальная информация о наличии билетов на те или иные соревнования будет размещаться на главной странице сайта Универсиады в режиме реального времени.



Ранее сообщалось, что в Алматы задержаны пятеро перекупщиков билетов на соревнования Универсиады-2017. Полицейские задержали перекупщиков около спортивных объектов «Халык Арена», Дворца спорта им. Балуана Шолака и Центрального стадиона. Все они были доставлены в полицейские участки. У них на руках было около 80 билетов. Еще одного мужчину задержали у «Халык Арены» аж с 42 билетами...

