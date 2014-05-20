Есть спрос – растет производство

Экономика
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Спрос на нашу продукцию за пределами Казахстана растет день ото дня, и предприимчивые южане непременно воспользуются этим, что положительно скажется на развитии региона в целом.

Перспективы создания ЕАЭС действительно привлекательны. Только за пос­ледний год экспорт Южно-Казахстанской области в страны Таможенного союза составил 311 млн. долларов, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Устранение таможенно-административных барьеров позволило в несколько раз увеличить поставки продукции и нашему предприятию. Наша хлопковая целлюлоза и карбоксилметилцеллюлоза достаточно конкурентны по цене по сравнению с другими поставщиками, присутствующими на российском рынке. Более того, 60% потребности закрывают поставки именно нашего комбината.

Предприятие, специализирующееся на производстве гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы и очищенной карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ), мы запустили в конце 2010 года, а уже в следующем поставили первую партию россия­нам. С начала нынешнего года количество заказов от российских предприятий резко возросло. Сегодня 90% производимой продукции мы поставляем именно в Россию. И это неудивительно, ведь КМЦ – это в чистом виде обойный клей, весьма востребованный в строительной отрасли. 

Карбоксилметилцеллюлоза также применяется в нефтебурении, производстве санфаянса, стиральных порошков. Очищенная КМЦ широко используется в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Так что мы сейчас заняты расширением производства, что открывает перед предприя­тием новые перспективы.

Особенность нашего комбината не только в том, что комплекс включает в себя сразу три отдельных производства. Их запуск позволил повысить рентабельность хлопковой отрасли, поскольку теперь в дело идут все отходы, которым раньше не было эффективного применения. Мы первыми освоили переработку отходов хлопкового волокна – улюка и линта, которые долгое время экспортировались как сырье.

Только ощутив открытость российского рынка после соз­дания Таможенного союза и реально увидев связанные с этим выгоды, я осознал, почему Глава нашего государства так настойчиво шел к созданию Единого экономического пространства. Нурсултан Назарбаев – самый активный из руководителей стран СНГ сторонник интеграции. Поч­ти два десятилетия назад он выдвинул проект формирования Евразийского экономического союза и постоянно добивался воплощения этой идеи в жизнь.

Кайнар АББАСОВ, генеральный директор 

ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза»

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