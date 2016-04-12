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​Есть стыковка!
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В масштабах республики, не говоря уже о регионе, произошло важное событие: строители в рамках программы «Нұрлы жол» состыковали пролеты крупнейшего в Центральной Азии моста через Иртыш, который напрямую соединит города Павлодар и Аксу. Его общая протяженность по луговой пойме реки составляет 12,5 километра, из которых 476 метров – мостовые переходы через главное русло Иртыша, 247-мет­ровый участок – через его старое русло, 55-метровая часть – через луговую речку Усолка и 73-метровый отрезок пересекает пойменное озеро Щучье. Остальная составляющая уникального дорожного гидротехнического сооружения – это подъездные участки, эстакады и земляная дорожная четырехрядная, как и мосты, насыпь с пропусками для талых и паводковых вод. Весь этот комплекс входит в транспортный коридор Центр – Восток по направлению Астана – Павлодар – Усть-Каменогорск, он свяжет цент­ральную часть Казахстана с соседними регионами России и далее – с Китаем. Он же является важным участком логистической перспективной программы страны.

– На данном объекте все основные работы уже выполнены, – сообщил в интервью представителям прессы руководитель павлодарского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Ерсин Сариев. – В том числе по дорожной части. Построено три моста, на эстакадной части проведены работы по устройству опор, завершается монтаж балок пролетного строения. Строительство мостового перехода идет согласно графику. Объект мы планируем сдать в эксплуатацию в преддверии юбилея – 25-летия Независимости страны. То есть в декабре текущего года.

Сейчас на мосту идет монтаж одной из его малых арок. Всего их будет три в дополнение к одной большой и главной. Надо отметить, что арочный мост через реку Иртыш строится по новейшим технологиям с применением наклонных гибких подвесок. Они, как рассказали мостостроители, будут представлены в виде вант, которые, по дизайнерскому замыслу, окрасят в золотисто-желтые цвета под стать солнечным лучам. Сами же арки будут бирюзового цвета. Таким образом, выполненный в стиле национального флага мост может стать одной из достопримечательностей области.

Примечательно еще и то, что все основные материалы, необходимые для сооружения этого дорожно-мостового комплекса (щебень, песчано-гравийная смесь, битум, железобетонные и металлические конструкции и закладные детали) – казахстанского производства. В большей степени – произведенные в пределах области. К примеру, на территории соседних с мостом поселков Карабай и Кенжеколь строители наладили выпуск железобетонных балок длиной 42 метра. И это – не единичный пример.

Характерно для этой стройки еще и то, что в течение трех лет сооружения объектов моста, работы на них велись круглый год. Зимой, в стужу, в основном, велся монтаж конструкций и бетонирование, а летом – устройство автомагистрали. Такой ритм позволил выдерживать график строительства, а где-то идти с его опережением.

А еще следует сказать о том, что, несмотря на мировой кризис, Казахстан завершает межконтинентальную магистраль «Шелковый путь», прокладывает автотрассу мирового уровня Омск – Павлодар – Семей – Майкарагай – граница Китая, где, пройдя Павлодар, строители движутся к границе ВКО, и успешно строит другие дороги с выходом на соседние страны. Это – стратегия успешного развития экономики государства.

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