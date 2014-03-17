«Есть сын один у двух народов»

Выступление начали без «предисловий» – хор грянул песню-приветствие «Добрий вечор, добри люди», а уже потом прозвучало приветствие на трех языках и вступление на украинском, понятное без перевода. О дружбе украинцев и казахстанцев свидетельствовали не только программа концерта, но и сам интернациональный состав хора, где лица славянские и восточные были одинаково прекрасны и вдохновенны, а голоса сливались в общей гармонии.

Много­численные зрители услышали хорошо знакомые песни «Думы мои, думы мои...», «Реве та стогне Днипр широкий». Женская вокальная группа призывала: «Не журися, славна Украина», мужская бодро подхватывала – «Налывайте, браття, Кришталеви чаши...». А хлопчики лет 8–10 развеселили зал шуточной песней про Марусю («А я все дивлюся, де моя Маруся»). Ансамбль казахских народных инструмен­тов, включивший в свой состав и украинскую кобзу, исполнил обработку песни А. Пахмутовой «Нежность». Звучали песни украинские, казахские и даже смешанный вариант: один куплет – на казахском, второй – на русском и третий – на украинском. Танцы – народные и эстрадные – тоже демонстрировали созвучие культур двух народов.

В завершение концерта все хористы – большие и маленькие – лихо с посвистом исполнили «Розпрягайте, хлопцы, коней…», а главные слова финальной песни – «Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года», которые подхватили все участники концерта, воспринимались в контексте вечера как формула братской дружбы казахского и украинского народа.

Музыкальный руководитель вокально-хореографического ансамбля им. М. Литошко при ОО «Оберег» Сауле Оспан-Балабатырова рассказала, что возраст и национальность его участников в расчет не берутся: «У кого душа поет, тот к нам и приходит, а это и молодежь, и пенсионеры». Поют на трех языках, выступают на многих мероприятиях, посвященных содружеству народов Казахстана. Концерт в честь дня рождения Тараса Шевченко стал традиционным, так же как Международный осенний фестиваль, на который приезжают украинские ансамбли со всей республики и даже из Украины.

Директор Украинского центра науки и культуры Петр Токарь отметил, что юбилей великого Кобзаря – праздник святой как для Украины, так и для Казахстана. «Я побывал в Мангыстау, где Тарас Шевченко отбывал ссылку, и почувствовал самое сердечное отношение к наследию украинского поэта», – сказал он.

Елена АЛЕКСЕЕВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА