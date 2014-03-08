Есть такая профессия – нефть добывать

Экономика

Родом Карлыгаш из Уральска. Училась в Караганде, много лет проработала на Карачаганаке, затем еще в нескольких нефтяных компаниях – мастером и супервайзером, и вот два с половиной года назад пришла на Дунгу и сразу – начальником. Бытует такое мнение, особенно среди нефтяников, что женщине в такой отрасли ни в коем случае нельзя давать право принимать серьезные решения. Но Карлыгаш развенчала этот стереотип в пух и прах, заткнув за пояс многих профессионалов мужчин. Ее общий стаж в «нефтянке» почти 25 лет.

Помните диалог из кинофильма «Москва слезам не верит»: 

– И сколько же у тебя людей-то в подчинении?

– Почти 3 тысячи!

– Как же ты с ними справляешься? Трудно, небось?

– Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения!

Это как будто списано с нашей героини. В ее подчинении механики, энергетики, строители и специалисты по связи. Все они обеспечивают бесперебойную работу месторождения. Остановилась качалка или насос, надо отремонтировать, вызвать подрядчика, принять серьезные быстрые решения, дать указания руководителям отделов – все на плечах этой женщины. Начальники других подразделений напрямую подчиняются техническому отделу, который возглавляет Карлыгаш.

Она окончила обычную сельскую школу. И когда все ее одноклассники собирались стать учителями или врачами, Карлыгаш буквально бредила незнакомым словом «инженер». Училась девочка хорошо, особенно легко давались точные науки. Обычно, оканчивая вуз, женщины-инженеры сидят в офисах, а наша героиня сразу же пошла на производственную площадку.

– Ну никак не воспринимали то, что наравне с мужчинами могу работать. Тем более росточком-то маленькая. Приходилось долго доказывать, что на производстве я прежде всего специалист, – вспоминает Карлыгаш.

Она на хорошем счету у начальства, а подчиненные ее уважают.

– Первое, что я испытал, увидев эту женщину, – удивление. Она очень боевая, к тому же отличный руководитель, – рассказывает начальник месторождения Дунга по производству Кайрат Курумбаев. 

– Так как она руководит исключительно мужским коллективом, те стараются ее беречь, стремятся показать себя с лучшей стороны. Кстати, в ее присутствии даже речь у мужчин меняется, куда-то пропадают «нехорошие» слова, речь сразу становится такая необычная, – добавляет заместитель начальника по производству Аскар Аманшиев.

Сейчас практически все месторож­дения работают по западным стандартам. Карлыгаш к этому оказалась готова. Технический английский она знает в совершенстве, так же как и новые программы, которые внедряют в производстве.

Несмотря на то что эта женщина отдала практически всю себя работе, у нее трое детей. Муж Карлыгаш также нефтяник, трудится на Карачаганаке, вместе с ним работает и старший сын. Дочь – журналист-международник, а младший сын оканчивает университет в Америке. 

Карлыгаш познакомилась с будущим мужем на месторождении, долгое время работали «бок о бок».

– Мы каждый день встречались по работе, много беседовали. А вечерами дома даже сил не было на разговоры. Сейчас оба работаем повахтенно, причем стараемся так подгадывать, чтобы отдыхать вместе.

Секрет семейного счастья Карлыгаш (недавно отметили серебряную свадьбу), как ни странно, в разлуке. За 28 дней вахты супруги успевают соскучиться, а следующий месяц не отходят друг от друга ни на шаг.

Сейчас мечта этой никогда не унывающей женщины – отладить работу на месторождении до автоматизма. Скоро сдадут еще 200 скважин, а значит, и забот прибавится. Но это Карлыгаш нисколько не пугает.

Ольга ЗОЛОТЫХ,
фото автора
Мангыстауская область

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