​Есть теперь «Шымкент» в Таджикистане

В его рамках состоялась встреча заместителя акима Южно-Казахстанской области Уласбека Садибекова с председателем Согдийской области Абдурахмоном Кодири. На ней стороны обсудили воп­росы взаимодействия городов-побратимов Шымкента и Худжанда, а также перспективы двустороннего сотрудничества двух областей в различных сферах.

В этот же день в Худжанде состоялось открытие квартала «Шымкент», который назван в честь 25-летия независимости двух государств и в знак уважения городу-побратиму.

В целях ознакомления с социально-экономическим развитием региона казахстанская делегация, в составе которой представители деловых кругов ЮКО, провела встречу с предпринимателями Сог­дийской области, где таджикская сторона была ознакомлена с инвестиционным потенциалом южного региона Казахстана. По итогам визита руководство Южно-Казахстанской области и Согдийской области выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества регионов двух стран.

Ярким итогом визита стал концерт мастеров искусств Южно-Казахстанской области в Душанбе, посвященный 25-летию Независимости Казахстана и Таджикистана.