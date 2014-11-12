Есть точное движение по курсу

"Я объявляю о новой экономической политике Казахстана "Нурлы жол", именно этому я посвящаю новое Послание народу на 2015 год. Она будет иметь контрцикличный характер и будет направлена на продолжение структурных реформ нашей экономики", – подчеркнул Глава государства в своем выступлении на заседании политсовета партии "Нур Отан".

Президент объяснил, что означает контрцик­личный характер в реформировании экономики. В годы, когда ситуация на внешнем рынке благоприятствовала, государство экономило средства, отправляя полученные деньги от недр в Национальный фонд. А его основной задачей является повышение устойчивости нашей экономики перед внешними фондами, в том числе на снижение цен на природные ресурсы.

"Все эти годы доходы от добычи сырья и его продажи мы откладывали в фонд. 10 млрд. долларов мы потратили на борьбу с кризисом в 2007–2009 годах, остальные деньги мы не проели, не потратили – сохранили и приумножили", – сказал Нурсултан Назарбаев и отметил, что именно сейчас наступает тот период, когда мы должны использовать эти резервы на благо народа, защищаясь от наступающего кризиса.

"Они помогут преодолеть непростые времена, стимулировать рост нашей экономики. Они будут направлены на дальнейшие преобразования нашей экономики, а именно – на развитие транспортной, энергетической, индустриальной, социальной инфраструктуры малого и среднего бизнеса", – заявил Глава государства.

Из выступления стало известно, что в стране необходимо продолжить создание логистического хаба на востоке и морс­кой инфраструктуры на западе страны. В западном направлении на Каспии будет способствовать расширению связи с миром масштабная паромная переправа и железнодорожная линия Боржакты – Ерсай, которая строится. В сухих морских портах Китая, Ирана, России, странах Европейского союза по поручению Главы государства будут возведены казахстанские терминальные мощности.

Мне видится высокое достижение поставленной Президентом перед страной цели в продолжении развития транспортно-логистической инфраструктуры. С Астаной и между собой макрорегионы свяжутся магистральными, автомобильными, железнодорожными, авиа­линиями по лучевому принципу. И в нашей области будут отличными пути от столицы до Алматы и от Караганды до Жезгазгана. А еще меня воодушевляет, что Нурсултан Абишевич поручил Правительству направить второй транш из Нацфонда в размере 500 млрд. тенге из 1 трлн. тенге на следующий год на благие цели. И первое, что поручил Президент, – "необходимо дополнительно 100 млрд. тенге на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства". По словам Главы государства, это обеспечит выполнение задач в развитии пищевой, химической промышленности, машиностроения и сферы услуг.

Популярное

Все
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана
Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости
Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов
Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК
Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы
В Казахстане появятся собственные кредитные рейтинговые агентства
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Интриги Первой лиги
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]