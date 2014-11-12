Есть точное движение по курсу

"Я объявляю о новой экономической политике Казахстана "Нурлы жол", именно этому я посвящаю новое Послание народу на 2015 год. Она будет иметь контрцикличный характер и будет направлена на продолжение структурных реформ нашей экономики", – подчеркнул Глава государства в своем выступлении на заседании политсовета партии "Нур Отан".



Президент объяснил, что означает контрцик­личный характер в реформировании экономики. В годы, когда ситуация на внешнем рынке благоприятствовала, государство экономило средства, отправляя полученные деньги от недр в Национальный фонд. А его основной задачей является повышение устойчивости нашей экономики перед внешними фондами, в том числе на снижение цен на природные ресурсы.



"Все эти годы доходы от добычи сырья и его продажи мы откладывали в фонд. 10 млрд. долларов мы потратили на борьбу с кризисом в 2007–2009 годах, остальные деньги мы не проели, не потратили – сохранили и приумножили", – сказал Нурсултан Назарбаев и отметил, что именно сейчас наступает тот период, когда мы должны использовать эти резервы на благо народа, защищаясь от наступающего кризиса.



"Они помогут преодолеть непростые времена, стимулировать рост нашей экономики. Они будут направлены на дальнейшие преобразования нашей экономики, а именно – на развитие транспортной, энергетической, индустриальной, социальной инфраструктуры малого и среднего бизнеса", – заявил Глава государства.



Из выступления стало известно, что в стране необходимо продолжить создание логистического хаба на востоке и морс­кой инфраструктуры на западе страны. В западном направлении на Каспии будет способствовать расширению связи с миром масштабная паромная переправа и железнодорожная линия Боржакты – Ерсай, которая строится. В сухих морских портах Китая, Ирана, России, странах Европейского союза по поручению Главы государства будут возведены казахстанские терминальные мощности.



Мне видится высокое достижение поставленной Президентом перед страной цели в продолжении развития транспортно-логистической инфраструктуры. С Астаной и между собой макрорегионы свяжутся магистральными, автомобильными, железнодорожными, авиа­линиями по лучевому принципу. И в нашей области будут отличными пути от столицы до Алматы и от Караганды до Жезгазгана. А еще меня воодушевляет, что Нурсултан Абишевич поручил Правительству направить второй транш из Нацфонда в размере 500 млрд. тенге из 1 трлн. тенге на следующий год на благие цели. И первое, что поручил Президент, – "необходимо дополнительно 100 млрд. тенге на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства". По словам Главы государства, это обеспечит выполнение задач в развитии пищевой, химической промышленности, машиностроения и сферы услуг.