Есть у города берегиня

Что, где, когда?

Документ по заказу акимата готовит общественный фонд «Берегиня Био». При этом перед биологами стоит серьезная задача – не только посчитать каждое дерево в областном центре, но и продумать план работы до 2030 года.

О том, что озеленение следует проводить системно и что сегодняшние подходы, когда бюджетные миллионы безрезультатно закапываются в землю, нужно менять, павлодарские экологи и биологи говорят не первый год. Обостряют ситуацию резонанс­ные истории: то вдруг начинают заболачиваться благоустроенные парки, то предпринимателей уличают в незаконной вырубке деревьев, а то территория парков и скверов неведомым образом оказывается в зоне офисной и иной застройки...

На этом фоне решение властей разработать стратегический документ – концепцию озеленения Павлодара, да еще и с привлечением опытных специалистов, внушает оптимизм.

Что, где и когда сажать, как за всем этим следить и ухаживать – на эти вопросы и должна ответить концепция. Ее разработчики сначала сведут в единый блок все инструкции с учетом современных тенденций, проанализируют нынешнее положение вещей и сформируют план действий на несколько лет.

Как сообщили в пресс-службе акимата, ряд мероприятий будет направлен на проведение оценки современного зеленого фонда Павлодара. Подрядчики проведут фитопатологический анализ деревьев, оценят их породный и возрастной состав для создания цифровой модели системы зеленых насаждений, проведут геоэкологическое зонирование территорий города с учетом внешних факторов, влияющих на окружающую среду.

Как рассказала руководитель фонда «Берегиня Био» Татьяна Пономарева, сейчас специалисты приступили к инвентаризации, вместе с биологами работу выполняют 10 бойцов «Жасыл ел», в июле к ним присоединятся еще 10 студентов. За 2 месяца предстоит пересчитать все зеленые насаждения, как в парках и скверах, так и просто в селитебной зоне. Собранные данные будут зафиксированы на электронной карте, чтобы у каждого дерева был свой «адрес».

– В 2008 году я уже проводила инвентаризацию зеленого фонда Павлодара вместе со своими студентами, вся информация у меня сохранилась. Я передала ее и в отдел ЖКХ, но у них эти сведения где-то затерялись. После того как завершим хотя бы инвентаризацию, можно будет говорить о том, что изменилось за десятилетие и в какую сторону, – говорит Татьяна Михайловна.

По заказу акимата общественники осуществляют еще и технадзор за подрядчиками, занимающимися озеленением города. К некоторым фирмам претензий почти нет, а к кому-то есть, и очень большие. Например, по данным на 7 июня, цветы в Павлодаре были высажены только на 18 объектах из 61, клумбы с розами еще даже не разбивали, хотя они уже должны цвести, и так далее.

Вопрос организации госзакупок в сфере озеленения требует принципиального пересмотра. Во-первых, в техзадания к тендерам нужно включать больше условий, в том числе продумывать тот же технический контроль. Во-вторых, у нас одна фирма высаживает, вторая поливает, третья ухаживает, что тоже отражается на результате. И наконец, сами госзакупки нужно проводить гораздо раньше, чтобы подрядчики вовремя высаживали рассаду в теп­лицах, готовили саженцы, а не закупали все в последний момент как перекупщики. Эти рекомендации также будут включены в концепцию озеленения областного центра.

Точка еще не поставлена

В последние дни в Павлодаре немало сообщений, которые так или иначе касаются зеленого фонда. Решение властей разработать концепцию – однозначно положительная новость, обрадовавшая всех павлодарцев.

Было и еще одно сообщение, которое хоть и можно назвать долгожданным, но никак не вызывающим радость. Представители другой неправительственной организации – «ЭКОМа» – разместили у себя на сайте в соцсетях ответы, полученные от департамента экологии и ГАСКа по поводу строительства филиала банка в сквере «Денсаулык». Наша газета подробно писала о том, как жители пытаются отстоять эту зеленую зону, где уже вырубили 51 здоровое взрослое дерево под будущий офис банка («Не рубите с плеча», 30 мая 2019 года).

«Получены документальные подтверждения, что строительство на территории сквера «Денсаулык» ведется незаконно. Нет заключения экологической экспертизы. Нет уведомления в ГАСКе о начале строи­тельства», – сообщили в «ЭКОМе».

По результатам проверки департамента экологии филиал банка привлечен к административной ответственности по статьям 332 и 328 Кодекса РК «Об административных нарушениях» в виде штрафа. Оснований для этого немало – у проекта нет экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду, а работы по снятию грунта и его складированию осуществлялись без разрешения на эмиссию в окружающую среду.

По сути, часть обязательных этапов тут просто пропустили и приступили к стройке. Да, здесь нет еще и фундамента, но уже нет и деревьев, нет документов, согласия общественности, а площадка под возведение объекта готова.

Не сажать, а выращивать

Стоит добавить, что в оправдание строителей была приведена так называемая компенсационная посадка: мол, полсотни деревьев срубили, зато 5 сотен высадили. Так вот третья июньская «зеленая» новость касалась именно качества таких компенсаций.

Да, к банку претензий нет – все свежо-зелено, только… на другом конце города. А вот большинство прошлогодних «компенсационных» саженцев, проверенных общественниками, просто погибли.

По данным отдела ЖКХ, в 2018 году взамен срубленных по городу деревьев высадили 18 тыс. новых, большую часть – 14 тыс. пирамидальных тополей – вдоль автодороги в Северной промзоне. Осенью прошлого года их поливали дважды, а вот нынешней весной – ни разу, поскольку еще не определили подрядчика. В начале июня экологи оценили их состояние и резюмировали: этого зеленого поя­са уже фактически нет.

– Деревья могли погибнуть по разным причинам. Саженцы привезли из Алматы, а у нас совершенно иные климат, почва. Сейчас мы не можем оценить ни качество посадочного материала, ни соблюдение технологии посадки, хотя видим, что делалось все как попало: вспахали борозду, натыкали в нее саженцы. Полива должного не было. В итоге посадки засохли, замерзли и так далее, – говорит руководитель «ЭКОМа» Светлана Могилюк. – С начала нынешнего года властями уже выдано 15 разрешений на вырубку 960 деревьев. Это довольно крупные объемы. Если возмещение идет в пятикратном размере, то сейчас должно быть высажено более 4 тысяч новых деревьев. Долгое время мы говорим, что наш город с большой промышленной нагрузкой нуждается в северном лесном поясе, поэтому, собственно, на автодорогах и начали посадки. Но мы предлагали, чтобы там создали нормальное озеленение, а не видимость для галочки.

Чтобы такого не происходило, контроль над работами должны вести не столько общественники, сколько госорганы. Возможно, с появлением концепции озеленения Павлодара ситуация изменится. Здесь главное, чтобы и этот документ поя­вился не для галочки, а стал реальным действующим инструментом.