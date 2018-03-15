​Есть уверенность!

В основе реализуемой государственной политики нашей страны находится задача роста благосостояния граждан, что отмечено в первом Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу республики «Казахстан-2030». В тот период, который принято называть переходным, в стране менялся привычный экономичес­кий уклад. При дефиците среднего класса экономико-общественная трансформация привела к критическому уровню неравенства в стране. В следующем документе – Стратегии развития РК «Казахстан-2050» – в числе основных целей также указана необходимость обеспечения благополучия граждан, что рассмат­ривается как лучшая гарантия стабильности в обществе.

Принятые меры принесли плоды: республика следует по четко намеченному пути. Так, в рамках бюджета на 2018–2020 годы планируется рост социальных расходов: на здравоохранение – с 1 063,6 до 1 070,7 млрд тенге, на образование – с 375,3 до 470,7 млрд, на социальную помощь – с 2,6 до 3,1 трлн.

По категории «Образование» Министерство образования и нау­ки увеличит свои траты поч­ти на 100 млрд тенге. Это произойдет в основном за счет обеспечения школьного образования – там рост на 84,9 млрд. В высшем образовании будет выделено дополнительно 20 тыс. грантов по новым специальностям (робототехника, нанотехнологии, IT-технологии). С учетом изменения контуров рынка труда это своевременный шаг на пути Четвертой промышленной революции.

Категория «Социальная помощь» вырастет из-за наращивания уровня соцобеспечения граждан и выплат для них. Почти весь рост в полтриллиона тенге придется на эту подкатегорию, за которую ответственно Министерство труда и соцзащиты населения.

Отмечу, что готовность Казахстана к старту нового социального пакета для своих граждан – это продолжение политики социальной модернизации, ранее инициированной Президентом.

Новые социальные инициативы Главы государства охватывают все ценности, потребные для каждой семьи: доступность приобретения на свои доходы достойного жилья, повышение оплаты труда работающих людей за счет снижения налоговой нагрузки, расширение возможностей для получения хорошего и востребованного образования, наращивание потенциала развития предпринимательских инициатив, повышение качества жизни за счет газификации жилья.

Снижение налогов для низкооплачиваемых работников – важный шаг социальной справедливости. Согласно данным официальной статистики, показатели неравенства в республике не являются критическими. В целом, согласно распределению численности работников по размерам начисленной заработной платы (выборочное исследование КС МНЭ РК), наиболее час­то встречающейся заработной платой наемного работника в 2017 году был оклад в размере 68 335 тенге.

Однако эти данные не учитывают зарплаты в малом бизнесе и доход самозанятых. К примеру, по оценкам госорганов, численность самозанятых и безработных с доходами ниже 60 тыс. тенге – более 800 тыс. человек. По нашим расчетам, разрыв начисленной заработной платы наемных работников составил 6,2 раза.

Для Европейского союза этот разрыв составляет 5,8 раза. Минимум (согласно данным Международной организации труда за 2016 год) зафиксирован в Норвегии (2,3), максимум – в Литве (4,4). В развивающихся странах данный показатель доходит до 10,9 (Индия). В Российской Федерации он составляет 5,1 раза.

Снижение налогов для низкооплачиваемых работников является важным шагом на пути к социальной справедливости. Кроме того, такой шаг будет стимулировать внутренний спрос, что приведет к росту ВВП страны.

Президент также уделил внимание развитию малого предпринимательства. Малый бизнес, обладая гибкостью и способнос­тью адаптироваться, а также оперативно реорганизовать себя в условиях быстро меняющихся тенденций, является фундаментом и залогом ускоренного социально-экономического роста.

Вместе с тем на развитие предпринимательской деятельности было выдано 80,8 млрд тенге, или 48,3% от общего объема микрокредитов. По сравнению с 2016 годом наблюдается пос­тупательный рост, однако для большинства начинающих предпринимателей микрокредиты являются недоступными в связи с высокими процентными ставками. Средневзвешенная ставка вознаграждения для физических лиц в III квартале 2017 года сос­тавила 27,9%.

Поэтому микрокредитование для физических лиц, особенно для самозанятого и безработного населения, расширится. И этот шаг государства непременно усилит предпринимательский дух нации на новом этапе.

Как видим, все инициативы Главы государства конкретны, реалистичны, имеют ясные параметры и четкий горизонт, экономически просчитаны. Каждая имеет четкую целевую группу.

Надо сказать, что Пять социальных инициатив Елбасы выдвигает в непростых мировых условиях – турбулентность, нарастающая геополитическая неопределенность. Напомним, что в период завершения глобального суперцикла сырьевых цен Казахстан пережил сложное время преодоления внешних шоков. Своевременные и масш­табные антикризисные меры оздоровили экономику, страна уверенно вышла на траекторию роста в 4% ВВП.

Но, несмотря на восстановление экономической активности в мире, сохраняются опасения относительно устойчивости тенденции. Так, повышение ключевой ставки ФРС США может привести к оттоку с развивающихся рынков в 2018–2019 годах 70 млрд долларов портфельных инвестиций. Это может отрицательно сказаться на росте глобальной экономики. Углуб­ляющаяся политизация экономических процессов и сохранение геополитической напряженности формируют дополнительные вызовы и усиливают неопределенность в глобальной экономике.

Несмотря на непростую ситуацию и сохраняющуюся неопределенность в мировой экономике, Лидер нации принял решение о реализации Пяти социальных инициатив, которые принесут казахстанцам уверенность в завтрашнем дне, поднимут качество нашей жизни.

Поэтому мы вправе говорить: Казахстан состоялся как независимое и демократическое государство, в стране созданы все необходимые политико-правовые, социально-экономические, культурно-нравственные основы казахстанской идентичности и единства.