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Есть уверенность!
Тимур Сулейменов, министр национальной экономики
В основе реализуемой государственной политики нашей страны находится задача роста благосостояния граждан, что отмечено в первом Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу республики «Казахстан-2030». В тот период, который принято называть переходным, в стране менялся привычный экономический уклад. При дефиците среднего класса экономико-общественная трансформация привела к критическому уровню неравенства в стране. В следующем документе – Стратегии развития РК «Казахстан-2050» – в числе основных целей также указана необходимость обеспечения благополучия граждан, что рассматривается как лучшая гарантия стабильности в обществе.