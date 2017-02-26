​Есть вода, да не та

В регионе проблема деградации сельхозугодий усугубляется близостью катастрофичес­ки обмелевшего Аральского моря. Как известно, ядовитая солепылевая смесь с огромных участков осушенного дна разносится ветрами по всему континенту, но в первую очередь, конечно же, оседает она на кызылординской земле, нанося значительный вред местным лесным угодьям, пастбищам и посевам.

Всего область располагает пятью земельными массивами с 254 тыс. га посевных площадей. Однако лишь немногим, более 165 тыс. га, из них ежегодно возделываются. Свыше 60 тыс. га инженерно-спланированных элитных земель уже вышло из сельскохозяйственного оборота из-за деградации, вызванной главным образом повышенной засоленностью почвы. Остальные пашни не используются по причине недостатка или полного отсутствия поливной воды.

По сведениям Казахского НИИ рисоводства им. Ибрая Жахаева, в регионе в разной степени подвержены засолению практически все орошаемые земли, а в категории сильнозасоленных оказались более 21% посевных угодий. Сетуют ученые и на усугуб­ляющуюся новую масштабную проблему – интенсивное вторичное засоление почвы. Причина в нарушении работы дренажно-коллекторной системы, в которую входят горизонтальные коллекторы Северный, Южный и Коксу. Вышли из строя и все 189 глубинных водяных насосов вертикального дренажа. Все это привело к критическому уровню минерализованных грунтовых вод. В условиях характерного для региона жаркого климата начинает действовать так называемый «фитильный эффект», когда прогретая почва вытягивает на поверхность влагу, а с ней вредоносные хлоридные и сульфатные соли.

В свое время Индия, столк­нувшись с аналогичной проб­лемой на миллионах гектарах посевных площадей, сумела найти выход. Он был в отказе от полива из реки Ганг, а живительной влагой поля начали обеспечивать с помощью пробуренных скважин. Уровень грунтовых вод с критических отметок – менее 1,5 метра – за считанные годы удалось снизить более чем в 10 раз. Чистая скважинная вода забирала с собой в безопасные глубины почвы ядовитые соли и прочие химические соединения распада минеральных удобрений.

Идея воспроизвести индийский опыт выглядела очень заманчивой, хотя и оторванной от реальности по окупаемости затрат на ее реализацию. Рисоводство в Индии – стратегическая отрасль, к тому же климатические условия позволяют земледельцам этой страны ежегодно получать по 3–4 урожая злака, причем каждый – выше кызылординского. И вполне объективно – идея не прошла. Хотя, кто знает, может, в недалеком будущем к ней вновь придется вернуться? Ведь на реке Сырдарье прогнозируется очередной цикл маловодья, а у нас теперь есть еще один важнейший водопот­ребитель – Малый Арал, объем воды в котором в недалеком будущем планируется удвоить.

Впрочем, государственные органы не бездействуют. Министерство сельского хозяйства в рамках проекта «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» уже час­тично провело расчистку и реконструкцию горизонтальных коллекторов и сбросных сооружений. Сейчас ведутся изыскательские и проектные работы по второй фазе программы, которая предполагает восстановление 15 тыс. га орошаемых земель в Жалагашском районе. Обсуждается и третий этап с комплексом мер по приведению в порядок еще 144 тыс. га посевных угодий.

Работают местные власти с Исламским банком развития – при его поддержке планируется восстановить еще 29 тыс. га орошаемых земель. Кроме того, кызылординцы приступили к разработке проекта по строительству нового водохранилища на 600 млн кубометров воды в урочище Кумискеткен в Шиелийском районе. Это позволит решить вопрос с водопотреблением на 110 тыс. га посевных площадей в Кызыл­орде, а также в Сырдарьинском, Жалагашском и Кармакшинском районах.

Вносит свой вклад в решение проблемы наука. Сотрудники местного КазНИИ рисоводства совместно с учеными Института микробиологии и вирусологии КН МОН РК разработали и апробировали технологию получения биокомпоста из рисовой шелухи и соломы с использованием штаммов целлюлозоразрушающих бактерий. И в первый же год на экспериментальных рисовых полях была получена прибавка к урожаю на уровне 3–5 ц с одного гектара. При этом, что характерно, на 30–40% удалось снизить засоленность почвы, улучшены ее водно-физичес­кие свойства.

Хорошие результаты в повышении плодородия засоленных почв демонстрируют фитомелиоративные приемы. Тщательные исследования проведены по включению в рисовые севообороты донника. Созданные в НИИ солеустойчивые сорта Аркас, Приаральский-19 и Балауса существенно улучшают свойство почвы и к тому же могут дать до 500–600 центнеров зеленой массы с гектара. Изучены и рекомендованы технологии по применению доломита и биошунгита – природных минералов, которые имеются в достаточном объеме в предгорьях Каратау и Алатау. Они вносятся в почву в виде муки, получаемой из мелких фракций, пропущенных через мельницу, и хорошо абсорбируют соли. Как показали эксперименты, нужно 2 тонны на гектар, чтобы уменьшить концентрацию солей в почве в пределах 30–40%.

Как видим, есть желание и возможности решать проблему. Да и отрасль в последние годы на подъеме, рисоводы бьют рекорды, потому что имеются господдержка и инвестиции. Однако отдача могла быть и выше. Ведь по причине засоления земель на выращивание и без того чрезвычайно влагоемкого риса в регионе расходуется существенно больше воды, чем положено по нормам.

А что будет, если сбудутся прогнозы по сокращению стока реки Сырдарьи?