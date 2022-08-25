Есть вопросы и предложения

Лидер Демократической партии «Ак жол» мажилисмен Азат Перуашев вчера провел ряд встреч с трудовыми коллективами.

Один день в Шымкенте вместил сразу четыре встречи – с профессорско-преподавательским коллективом ЮКУ им. М. Ауэзова, с рабочими предприятия по выпуску чулочно-носочной продукции, предпринимателями и жителями города.

На встрече в вузе Азат Перуашев подчеркнул, что его задача как депутата, руководителя парламентской фракции и лидера политической партии выслушать всех, кому есть что сказать, получить наказы и пожелания по решению существующих проблем.

– Наша партия выражает проблемы и заботы общества, – отметил Азат Перуашев. – Приоритеты обозначены в политической программе политобъединения. Они созвучны с мечтами и чаяниями казахстанцев и достаточно емко отражают те вызовы, с которыми сегодня все мы сталкиваемся. Это укрепление независимости страны, продвижение рыночных реформ, поддержка частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса. «Ак жол» выступает против коррупции, ратует за возврат в страну выведенных коррупционерами капиталов, развитие демократических институтов и парламентаризма и поэтапный эволюционный переход к парламентской республике.

Для ускорения реформ пос­ле проведения референдума по внесению поправок в Конституцию страны партия активно включилась в разработку предложений по совершенствованию законодательства о выборах, о политических партиях, о Парламенте, о Правительстве, Бюджетного кодекса. «Ак жол» уже внес 58 предложений по реформированию действующих законов.

– Мы как партия, которая выступает за парламентский путь развития, считаем, что в развитие конституционной реформы надо приводить в соответствие с ней все законодательство, – поделился мыслями Азат Перуашев. – У нас оно несколько деформировано. Конституция – это, как сказал Президент, только первый шаг в дальнейшем преобразовании нашей системы государственного управления. По факту у нас представительные органы власти – маслихаты и Парламент – находятся в зависимом положении от исполнительной власти, от акимов, Правительства. Любая инициатива депутата сегодня может быть заблокирована. Ни одно предложение депутатов, касающееся расходов бюджета, не может приниматься к рассмотрению без согласия Правительства. При этом назовите мне хоть одну проблему, которую можно решить без бюджетного финансирования? Без этого никак, будь то вопрос снижения пенсионного возраста, субсидирования сельского хозяйства или повышения зарплаты преподавателей колледжей и институтов.

Преподаватель колледжа при ЮКУ им. М. Ауэзова напрямую спросила, почему зарплату школьным учителям повышают, а о преподавателях колледжей словно забыли. Заведующий кафед­рой вуза обратил внимание на необходимость увеличить число грантов для подготовки кадров для промышленных предприятий страны. А заодно обратить внимание, на каких условиях молодых специалистов принимают на работу на заводы и фабрики. Порой их зарплата начинается от 50 тыс. тенге. Неудивительно, что начинающие инженеры увольняются и уезжают за рубеж, где их с удовольствием берут на работу с достойной оплатой труда.

Аудитория засыпала депутата вопросами и предложениями. Азат Перуашев попросил, чтобы некоторые из них изложили на бумаге и подали в письменном виде, дабы безотлагательно включиться в их решение.

На помощь мажилисмена надеются и жители десятков домов, расположенных вокруг шымкентского Дворца фосфорников. Люди показали депутату, во что превратился очаг культуры, полагая, что это следствие бездействия и равнодушия со стороны местных властей.

Азат Перуашев пообещал взять и этот вопрос в работу сразу же после начала новой сессии Парламента. По его мнению, ряд депутатских запросов поможет пролить свет на вопрос о том, почему некогда популярное учреждение культуры оказалось в столь плачевном состоянии.