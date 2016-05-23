Есть вопросы? Обращайся!

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
В областном центре специально для этих целей открыты 4 пункта: в драмтеатре, Доме дружбы, здании филиала партии «Нур Отан» и областной филармонии. С 9 утра ежедневно актюбинцев принимают представители общественных объединений, политических партий, исполнительной власти, гражданские активисты. Отметим, что по поручению главы региона Бердыбека Сапарбаева аналогичные пункты в целях разъяснения земельных вопросов работают также во всех 12 районах области. Инициативу главы региона поддержали члены трехсторонней Комиссии по земельной реформе, Общественного совета и других общественных объединений.

В первый же день работы пунк­тов было принято более 100 человек. Граждане обращаются не только с вопросами, касающимися изменений, внесенных в Земельный кодекс. Их больше интересуют собственные насущные проблемы: выдача участков под индивидуальное жилищное строительство, трудоустройство, получение кредитов под развитие своего дела, открытие крестьянского хозяйства. Так, глава КХ «Сарыбай» Бактыгали Мамытбаев посетил пункт в здании областного филиала партии «Нур Отан», где озвучил перед местными властями свою проб­лему. Фермер рассказал о том, что площадь сельхозугодий в его владении составляет 300 га. Благодаря мерам государственной поддержки он недавно приобрел новую сельхозтехнику, только вот из-за отсутствия средств не может начать вовремя посевную кампанию. Бактыгали получил необходимую консультацию от компетентных специалистов. Ему подробно разъяснили, какими государственными программами он вправе воспользоваться для решения своего вопроса. Более того, руководитель управления земельных отношений пообещал оказать содействие в оформлении необходимых документов. Глава КХ остался доволен.

По словам члена Общественного совета Марата Койлыбаева, ведущего прием в здании «Нур Отана», актюбинцы обращаются в основном с личными вопросами, не касающимися особо изменений, внесенных в Земельный кодекс. В связи с чем общественник предлагает ежемесячно проводить подобный консультационный прием населения с участием членов Общественного совета, государственных и местных исполнительных органов. Прием граждан, на взгляд М. Койлыбаева, целесообразно проводить в выходные дни, чтобы появилась возможность напрямую обратиться с волнующими их вопросами к членам Общественного совета и представителям власти.

Депутат областного маслихата, известный предприниматель Сергей Вишняк принимает горожан в здании областной филармонии. Он также отметил, что людей интересуют в большей мере проб­лемы, возникающие в повседневной их жизни. По каждой жалобе члены приемной стараются принять должные оперативные меры. Относительно вопросов, касающихся Земельного кодекса, в пункт приема обратились за целый день всего три человека. Что характерно, получая исчерпывающую информацию либо консультацию, посетители высказывают при этом предложения сделать работу пунктов по приему граждан постоянной.

Напомню, что в области для обсуждения и разъяснения среди населения земельного вопроса создана также трехсторонняя комиссия. В нее вошли гражданские активисты движения, представители политических партий и НПО. Их задача – принять во внимание и проанализировать все предложения и рекомендации, которые поступают от жителей, направить их на рассмотрение республиканской комиссии, в состав которой от области вошел известный предприниматель Нурлан Сагналин. Еще четверо актюбинцев вошли в состав экспертной группы этой комиссии.

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