Есть возможность совершенствоваться

Новая система взглядов на первичную медико-санитарную помощь была предложена 35 лет назад в качестве комплекса ценностей, принципов и подходов, основной целью которых были улучшение состояния здоровья наиболее нуждающихся групп населения и повышение качества их жизни. Впервые концепция первичной медико-санитарной помощи официально опубликована в сентябре 1978 года, после подписания государствами – членами Всемирной организации здравоохранения соответствующей Алма-Атинской декларации.

Изначально первичная медико-санитарная помощь предполагала целостный взгляд на вопросы охраны здоровья населения, выходящий далеко за рамки медицинской модели. При этом не подвергалось сомнению, что многие причины ухудшения здоровья и возникновения заболеваний не поддаются контролю со стороны сектора здравоохранения и необходима разработка более широкого подхода для их устранения с участием всего общества в целом. Это могло способствовать решению нескольких задач – улучшению здоровья, снижению заболеваемости, обеспечению большей справедливости, значительному повышению эффективности работы системы здравоохранения, а также рационального использования имеющихся ресурсов для каждой страны мира.

На сегодня в Республике Казахстан большинство этих задач практически решено существующей системой здравоохранения. И хотя в области улучшения состояния здоровья, борьбы с болезнями и увеличения продолжительности жизни достигнут значительный прогресс, люди во всем мире не удовлетворены существующими моделями здравоохранения.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения надеется возобновить обсуждение этой темы. В Докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире за 2008 год, озаглавленном «Сегодня актуальнее, чем когда-либо», говорится: «Вместо того чтобы наращивать потенциал реагирования и прогнозирования новых вызовов, системы здравоохранения, как представляется, переходят от решения одной краткосрочной первоочередной задачи к другой, действуя все более фрагментарно и без четкого представления о направлении движения».

В соответствии с программой «Саламатты ?аза?стан» у нас в стране проводятся масштабные мероприятия по повышению качества оказания медицинских услуг на всех уровнях, и в первую очередь на уровне первичной медико-санитарной помощи путем осуществления соответствующих медико-санитарных и социальных мероприятий. И в связи с этим Медицинский университет Астана координирует свои основные виды деятельности в соответствии с новыми условиями в рамках реформирования здравоохранения Казахстана вообще и первичной медико-санитарной помощи в частности.

На сегодня медицинский университет перестроил формат образовательной дея­тельности с учетом требований нового времени. Все мероприятия по организации образовательного процесса вуза построе­ны таким образом, чтобы из его стен выходил специалист, соответствующий требованиям, которые в настоящее время предъявляет ему пациент. Для выполнения данной задачи активно ведется работа по повышению качества отбора абитуриентов. В рамках внедрения новых подходов к приему студентов в медицинские вузы с 2005 года по инициативе Министерства здравоохранения значительно повышен пороговый уровень баллов для зачисления на платное отделение по медицинским специальностям.

Следует отметить, что работа по формированию контингента будущих студентов проводится круглогодично. Для этой цели в университете создан отдел профессиональной ориентации и мониторинга развития студентов. Организована активная работа по проведению профессиональной ориентации и профессионального отбора. Полностью автоматизирована программа психологического тестирования по выявлению профессиональной ориентированности абитуриентов, проводятся оценка исходных знаний выпускников школ, а также мониторинг успеваемости студентов первого курса.

С каждым годом улучшается качественный состав абитуриентов. Если в 2009 году среди зачисленных студентов число призеров олимпиад и обладателей знака «Алтын белгі» составляло 42 человека, в 2010 году – 107, то в 2013 году – уже 218. Также в университете организован и проводится прием специалистов по программам послевузовского профессионального образования (докторантура PhD, магистратура, резидентура). Впервые в Казахстане в рамках выполнения государственного задания Медицинский университет Астана приступил к реализации образовательной программы по подготовке магистров делового администрирования в области больничного управления (МВА).

На основании соглашений университет готовит кадры в ведущих научных учреж­дениях республики, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках сотрудничества для внедрения образовательной программы МВА выбраны следующие академические партнеры: Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Parkway College (Сингапур), Danube University (Австрия), Колумбийский университет (Нью-Йорк, США), Кельнский университет (Германия). По договору с Колумбийским университетом магистранты проходят профессиональную практику в Нью-Йоркском пресвитерианском лечебном центре, Клинике Саутхэмптона, Медицинском центре Даунстэит. Заключен долгосрочный договор с ЕНУ им. Л. Гумилева на обучение магистрантов МВА экономическим дисциплинам. Налажена конструктивная работа с представительствами международных организаций, ведущими зарубежными вузами и клиниками. Например, в клиниках Университета Аджибадем (Турция) прошли производственную практику все магистранты, обучающиеся по программе МВА. Помимо этого, магистранты прошли стажировку в Универ ситете Дьюка (США) и Parkway College (Сингапур). Научными консультантами докторантов PhD назначены ведущие ученые из Германии, Англии, Бельгии, Израиля, США, Японии, Австрии, Турции.

В рамках активного внедрения принципов Болонского процесса наши студенты в течение семестра прошли обучение в Новосибирском государственном медицинском университете (Россия), Вильнюсском университете (Литва). Уже сейчас студент, магистр и PhD-докторант приобретает те навыки и умения, которые базируются на научно обоснованных, практических и социально приемлемых методах и технологиях, обусловленных велением времени. При этом следует подчеркнуть, что подготовка квалифицированных специалистов составляет неотъемлемую часть единой национальной системы здравоохранения Казахстана.

В данный период развития системы здравоохранения коннектором научных разработок и медицинской практики являются медицинские высшие учебные заведения страны. Этот процесс является двунаправленным, так как медицинские вузы в первую очередь обеспечивают перспективными специалистами научные организации медицинского профиля и в то же время путем совместного научного проектирования внедряют результаты научных исследований в медицинскую практику. Более того, медицинские высшие учебные заведения являются донаторами биомедицинских исследований и их ассимиляторами в практику.

Главной целью реализуемых государственных программ в области здравоохранения является обеспечение качества. Для достижения этой цели в университете с 2007 года внедрена система менеджмента качества. В мае 2010 года вуз первым среди медвузов Казахстана успешно прошел Национальную институциональную аккредитацию. В ноябре 2011 года успешно пройдена валидация для уровня «Стремление к совершенству» в соответствии с Моделью совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) (Committed to Excellence).

Правильно выбранная университетом стратегия и проводимая политика в области медицинского образования была признана Национальным аккредитационным цент­ром Министерства образования и науки и Независимым казахстанским агентством по обеспечению качества образования. В опубликованном ими рейтинге Медицинский университет Астана в течение трех последних лет занимает первое место среди казахстанских медицинских вузов.

Взаимодействие вуза и работодателей становится важным показателем качества и надежности его деятельности, одним из важнейших критериев конкурентоспособности высшего учебного заведения на рынке образования и рынке труда. Этот показатель рассматривается в качестве приоритетного при оценке деятельности вуза Министерством образования РК, определения его финансирования и развития.

В современных условиях качество образования должно оцениваться не только степенью усвоения образовательных программ, но и их востребованностью, успешной реализацией полученных профессио­нальных знаний и навыков на практике. Качество образования воспринимается как всеобъемлющая интегральная характеристика образовательной деятельности и ее результатов. Трудно достичь результатов в условиях, когда вуз напрямую не заинтересован в реализации своего продукта – трудоустройстве своих выпускников по полученной специальности.

Устройство на работу молодых специалистов является значимым направлением в деятельности университета. За прошедший год было трудоустроено более 90% наших выпускников, в том числе в сельской местности – более 17%.

С целью интеграции образования, науки и практики в университете в 2002 году был организован факультет повышения квалификации медицинских работников – в настоящее время факультет непрерывного профессионального развития и дополнительного образования. За этот период на его базе повысили квалификацию и прошли переподготовку более 18 тыс. врачей и более 3 тыс. средних медицинских работников.

Приоритетными направлениями в сфере здравоохранения, согласно Государственной программе «Саламатты ?аза?стан», являются вопросы реформирования первичного звена здравоохранения – первичной медико-санитарной помощи, наиболее доступного и наименее затратного этапа медицинской помощи, от которого зависят эффективность профилактики, ранней диагностики заболеваний, тактика их лечения и в конечном итоге состояние здоровья населения.

В связи с этим на факультете актуализированы циклы повышения квалификации для медицинских работников, оказывающих первичную медицинскую помощь. Подготовлены тренеры из числа преподавателей для обучения специалистов по приоритетным направлениям здравоохранения: экстрагенитальная патология беременных, неотложные состояния в акушерстве, репродуктивное здоровье, оказание неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, организация деятельности инсультных центров, химиотерапия и ранняя диагностика онкологических заболеваний, судебная экспертиза.

С каждым годом расширяется гео­графический диапазон деятельности факультета. Оперативное реагирование на запросы практического здравоохранения в последние годы значительно увеличило количество циклов и тем для слушателей по профессиональной переподготовке. Регулярно проводятся выездные циклы повышения квалификации в различных регионах Казахстана, обусловленные растущей потребностью в них практического здравоохранения на местах. К примеру, за 2010 прошли переподготовку и повышение квалификации 2 334 специалиста, в 2011 году обучено 3 316, в 2012 году – 3 144.

В целях реализации Государственной программы развития здравоохранения на 2011–2015 годы в университете проводится обучение по актуальным вопросам организации первичной медико-санитарной помощи, по приоритетным программам здравоохранения: «Актуальные вопросы в кардиологии», «Неотложные состояния в кардиологии», «Организация деятельности инсультных центров», «Международные технологии ведения больных с острым нарушением мозгового кровообращения», «Амбулаторная химиотерапия», «Ранняя диагностика онкологических заболеваний», «Неотложные состояния в акушерстве», «Репродуктивное здоровье».

За период реализации государственной программы проведена определенная работа и достигнуты значительные результаты по улучшению качества подготовки кадров здравоохранения. В 2012 году в вузах Казахстана по инновационным образовательным технологиям с приглашением зарубежных специалистов прошли обучение 24 преподавателя. Для интеграции отечественной и международных программ дополнительного медицинского образования были организованы мастер-классы с участием зарубежных специалистов.

Помимо этого профессорско-преподавательский состав проводит значительную просветительскую работу по наиболее важным проблемам здравоохранения, содействует пропаганде среди населения рационального питания. Для реализации этой цели в университете организована кафедра профилактической медицины и питания.

В соответствии с Алма-Атинской декларацией, в которой особое внимание уделено необходимости создания интегрированных, функциональных и взаимосвязанных систем консультативной помощи, сотрудники университета активно участвуют в решении этого вопроса. Внедрена в работу система телемедицины, проводится дистанционное консультирование врачей и пациентов из различных регионов страны. Наши специалисты привлекаются в качестве независимых экспертов Министерства здравоохранения и включаются в состав рабочих комиссий по различным видам экспертизы.

По всем направлениям своей деятельности Медицинский университет Астана выполняет те задачи, которые нацелены на решение существующих медико-санитарных проблем, обеспечивает службы оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации системы здравоохранения страны высококлассными специалистами.

Современная научно-клиническая база, сотрудничество с зарубежными партнерами, постоянное совершенствование всех видов деятельности университета позволяют говорить о широких возможностях вуза, соответствующих требованиям рынка образовательных, научных, медицинских услуг на международном уровне.

Особо следует отметить, что Алма-Атинская декларация не утратила своей актуальности до настоящего времени. Объем средств, выделяемых на нужды здравоохранения, увеличивается с каждым годом, равно как и объем знаний, необходимых для решения глобальных задач в этой области, включая более совершенные медицинские технологии. Также имеется понимание того, что угрозы и благоприятные возможности в отношении охраны здоровья людей являются общими для всей страны. Сегодня, как никогда, имеются все возможности для дальнейшего совершенствования системы здравоохранения и прежде всего в направлении развития первичной медико-санитарной помощи.

Мажит ШАЙДАРОВ, ректор АО «Медицинский университет Астана»