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​Есть возможности и резервы
Юрий ЛИ, Кызылординская область

В текущем году очередной форум животноводов прошел в расширенном составе с участием делегаций из Актюбинской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. Он собрал представителей Министерства сельского хозяйства и институтов развития АПК, государственных структур, научных кругов и сельхозпроизводителей.

По традиции в первый день слета состоялся научно-прак­тический семинар по вопросам развития животноводства. С обстоятельными докладами на нем выступили ученые и специалисты Казахского национального аграрного университета и филиала «Прик­ладная микробиология» Института микробиологии и вирусологии Министерства образования и науки, Международной ассоциации каракулевого овцеводства, Республиканского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства и Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, представители агробизнеса.

Под пристальным вниманием оказалась тематика государственной поддержки развития животноводства, профилактики и лечения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, повышение продуктивности КРС мясного типа за счет сбалансированного кормового стола и воспроизводство племенных животных казахской белоголовой породы биотехнологическим способом. Были представлены результаты исследований, позитивный опыт внедренных инновационных решений в мясном и молочном животноводстве и в целом обсуждены актуальные вопросы развития отрасли.

Во второй день форум продолжил работу в живописном урочище Усен бауы в предгорьях Каратау. Здесь, под открытым небом, в юртах и шатрах была развернута выставка достижений животноводов Приаралья, на которой был представлен широкий спектр продукции – от колбас и мясных деликатесов до молочной продукции и голландского сыра, высокое качество которых не раз приносило крупнейшему на юге страны молочно-товарному комплексу известной кызылординской компании АО «Рза» победы в конкурсах «Лучший товар Казахстана». А буквально на днях обеспечило премиальную номинацию и в конкурсе Экономического совета СНГ. Были презентованы и инвестиционные проекты в сфере животноводства, макетные копии построенных и будущих животноводческих производственных комплексов.

На встрече с участниками слета аким области Крымбек Кушербаев поделился значительными успехами кызыл­ординцев в животноводстве, о которых свидетельствуют статистические данные. Максимальным поголовьем скота Приаралье располагало в 1993 году, после чего наступил вызванный тяжелым экономическим кризисом существенный спад. Однако в последние годы, в том числе за счет мощной государственной поддержки, наблюдается устойчивая тенденция роста. Если сравнивать с показателями 23-летней давности, то поголовье КРС выросло на более чем 30 тыс. голов, на 17,4 тыс. стало больше лошадей, а верблюдов – на 9,6 тыс.

Отметил руководитель области растущий интерес к АПК региона и со стороны зарубежных инвесторов – Ирана, Китая, России и ряда европейских стран. Например, иранские компании «Джахад – Э-Сабз» и «Тюран Санат Ария» уже выразили заинтересованность в выращивании масличных культур и постройке крупного птицеводческого комплекса. В партнерстве с китайской компанией начато возведение завода по переработке томатов.

– У нас имеются значительные возможности и резервы для развития аграрной отрасли. Для повышения экспорт­ного потенциала региона выделены средства на подготовку Агрокарты области. В Кызылорде практически завершено строительство фабрики по выпуску мясных полуфаб­рикатов, в Жанакорганском районе реализуется проект строительства комбината по переработке 7 тысяч тонн баранины в год, – подчеркнул аким области, рассказав и о множестве других проектов, реализуемых в регионе.

Говоря о перспективах развития животноводства, К. Кушербаев особое внимание уделил и внушительным пастбищным угодьям, из которых задействовано всего 24%. Призвав фермеров активизировать свои усилия, он напомнил и о солидной государственной поддержке отрасли, в том числе о более 2,4 млрд тенге, выделенных в текущем году.

С большим интересом выслушали собравшиеся акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова, заместителя руководителя Актюбинской области Мухтара Жумагазиева, председателя Союза профсоюзов работников сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций РК Абубакира Сулейменова и других докладчиков. Они отметили большие возможности развития животноводства и его экспортного потенциала в нашей стране, важность привлечения инвестиций, кооперации усилий, укрепления связей науки и производства и распространения позитивного опыта.

А закончилась встреча чествованием лучших работников и предприятий в сфере животноводства региона, состязания­ми по национальным видам спорта и замечательной концертной программой мастеров искусств Кызылординской и Карагандинской областей.

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