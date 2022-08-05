Пресс-служба партии «AMANAT»
Общество
"Есть все необходимые ресурсы": партия "AMANAT" усилит работу по защите интересов граждан

Председатель "AMANAT" Ерлан Кошанов провел совещание с партийным активом. Открывая встречу, он подчеркнул, что аманатовцам сегодня по всей стране надо сосредоточить своё внимание на работе по защите интересов граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

"На последнем расширенном заседании Правительства Глава государства обозначил ряд конкретных социально-экономических проблем, которые сейчас остро волнуют общество. Среди них: рост цен, перебои с поставкой отдельных видов товаров, вопросы продовольственной безопасности, снижение реальных доходов населения. Партия должна активно участвовать в этой работе. Обеспечить эффективный мониторинг ситуации на местах. В особом фокусе должны быть цены на социально-значимые товары. Надо оперативно выявлять системные проблемы и предлагать свои решения по ним", - сказал Кошанов.

Председатель партии подчеркнул, что для этого у аманатовцев есть все необходимые ресурсы: широкая филиальная сеть, общественные приемные, куда приходят граждане за поддержкой, общественные советы, объединяющие экспертов и людей с активной гражданской позицией.

"Все это надо сейчас переориентировать на борьбу со всевозможными спекуляциями. Партийцы должны отслеживать все цепочки поставок по наиболее значимой продукции от поставщиков до прилавков магазинов, не допуская необоснованного завышения цен и защищая интересы добросовестных предпринимателей", - отметил он.         

В ходе совещания председателю партии доложили о проводимой работе по текущим наиболее социально значимым проектам, реализуемым "AMANAT".

Так, в рамках проекта "Жер аманаты" ведется работа по повышению доступности сельскохозяйственных земель для граждан. Его главная цель – возврат в государственную собственность неиспользуемых земель, в том числе незаконно перешедших в частную собственность, и представление их сельчанам. Благодаря партийцам в госсобственность уже возвращено 267 тысяч гектаров земли. Работа продолжается во всех регионах страны.

В рамках проекта "Ауыл аманаты" совместно с Правительством ведется работа по повышению доходов жителей сел и обучению производственным навыкам акимов сельских округов. В частности, в ближайшее время в ходе специального марафона аманатовцы намерены посетить 394 сельских населенных пункта в 179 районах. Это позволит проинформировать более 250 тысяч казахстанцев о проекте "Ауыл аманаты". В настоящее время обучены по проекту более 2,3 тысячи акимов сельских округов.

На базе крупных первичных партийных организаций по всей стране к 1 августа открыто 286 общественных приемных, куда поступило свыше 1200 обращений. Выстроена системная работа по решению проблем, поднимаемых людьми. В частности, по результатам рассмотрения обращений казахстанцев в селе Уялы Западно-Казахстанской области были установлены новые столбы для линий электропередач, выплачены долги по заработной плате строителям школы в селе Жулдыз Западно-Казахстанской области, аналогичная проблема решена со строителями в городе Тараз. Только после вмешательства партийцев были выделены средства на ремонт дорог в селе Красный яр Акмолинской области.

Партией сформировано 216 групп по мониторингу цен на социально значимые продукты. Меньше чем за неделю было проведено более 700 рейдов на 1045 торговых объектах по всей стране. Среди выявленных фактов наиболее резонансными являются: дефицит определенных товаров, отсутствие ценников, превышение установленных предельных цен. По каждой выявленной проблеме принимаются оперативные меры по исправлению ситуации.

По итогам совещания председатель "AMANAT" Ерлан Кошанов поставил перед Центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач по усилению работы.

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