​Есть взаимный интерес

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы, связанные с электоральным периодом. Обращаясь к собеседникам, К. Бозумбаев сказал, что исполнительная власть и деловые круги области заинтересованы в сотрудничестве с голландскими компаниями в сфере промышленности и сельского хозяйства, в инвестициях и интервенции голландских технологий. Он подчеркнул, что сегодня тепличный комплекс в Экибастузе успешно использует голландскую технологию по выращиванию роз и уже направил их в торговую сеть. В целом же объем торговли с Голландией в 2015 году составил более 125,4 млн у. е. Страна представлена в основном экспортом нефтепродуктов и алюминия. Из Нидерландов в область завозится оборудование сельскохозяйственного назначения, грузовые автомобили, цветы.

В свою очередь посол Королевства Нидерландов в РК Ханс Дриссер отметил, что голландские бизнесмены готовы сотрудничать, обмениваться опытом, внедрять современные технологии. Также посол отдельно остановился на теме выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.

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