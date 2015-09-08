Свежий выпуск Есть взаимный интерес Юлия МАГЕР

В ходе встречи Г. Абдыкаликова с удовлетворением отметила динамичное развитие отношений между Казахстаном и Великобританией по всем ключевым направлениям, выразив уверенность в том, что стратегическое партнерство между нашими странами в ближайшее время выйдет на качественно новый уровень. Широкие перспективы для углубления деловых контактов открывает реализация Плана нации «100 конкретных шагов» в рамках пяти институциональных реформ, инициированных Главой государства.

В контексте предстоящей поэтапной модернизации государства, экономики и общества Государственный секретарь подчеркнула значимость проведения в 2017 году в Астане Международной выставки «ЭКСПО» на тему «Энергия будущего», которая должна придать импульс диверсификации отечественной экономики и переходу Казахстана к использованию «зеленых» технологий. В связи с этим участие Великобритании в ЭКСПО-2017 предоставит ей отличную возможность продемонстрировать собственные достижения в области разработки и внедрения высоких ресурсо- и энергосберегающих технологий.

В ходе состоявшейся беседы стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшему углублению стратегического партнерства, обсудив состояние и перспективы казахстанско-британского сотрудничества в области внешней и внутренней политики.

Посол К. Браун отметила, что экономика Казахстана быстро развивается и сегодня считается одной из важнейших в регионе.

– Сейчас Казахстан является членом Всемирной торговой организации, страной запущено несколько очень важных институциональных реформ. Республика – ценный международный партнер по обеспечению стабильности и процветания в регионе. Благодаря этому она – важный партнер для Великобритании и Европы. В частности, мое правительство приветствует и поддерживает работу комиссии по модернизации, – подчеркнула К. Браун.

Она также добавила, что двусторонние отношения между нашими странами продолжают быстро развиваться по многим направлениям, вместе с тем есть потенциал расширить и повысить эффективность сотрудничества.