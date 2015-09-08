Свежий выпуск
Есть взаимный интерес
Юлия МАГЕР
В ходе встречи Г. Абдыкаликова с удовлетворением отметила динамичное развитие отношений между Казахстаном и Великобританией по всем ключевым направлениям, выразив уверенность в том, что стратегическое партнерство между нашими странами в ближайшее время выйдет на качественно новый уровень. Широкие перспективы для углубления деловых контактов открывает реализация Плана нации «100 конкретных шагов» в рамках пяти институциональных реформ, инициированных Главой государства.
В контексте предстоящей поэтапной модернизации государства, экономики и общества Государственный секретарь подчеркнула значимость проведения в 2017 году в Астане Международной выставки «ЭКСПО» на тему «Энергия будущего», которая должна придать импульс диверсификации отечественной экономики и переходу Казахстана к использованию «зеленых» технологий. В связи с этим участие Великобритании в ЭКСПО-2017 предоставит ей отличную возможность продемонстрировать собственные достижения в области разработки и внедрения высоких ресурсо- и энергосберегающих технологий.
В ходе состоявшейся беседы стороны подтвердили взаимный интерес к дальнейшему углублению стратегического партнерства, обсудив состояние и перспективы казахстанско-британского сотрудничества в области внешней и внутренней политики.
Посол К. Браун отметила, что экономика Казахстана быстро развивается и сегодня считается одной из важнейших в регионе.
– Сейчас Казахстан является членом Всемирной торговой организации, страной запущено несколько очень важных институциональных реформ. Республика – ценный международный партнер по обеспечению стабильности и процветания в регионе. Благодаря этому она – важный партнер для Великобритании и Европы. В частности, мое правительство приветствует и поддерживает работу комиссии по модернизации, – подчеркнула К. Браун.
Она также добавила, что двусторонние отношения между нашими странами продолжают быстро развиваться по многим направлениям, вместе с тем есть потенциал расширить и повысить эффективность сотрудничества.

Популярное

Все
Токаев: Ораза айт зажигает свет веры в сердце
Новый пешеходный променад появится в Нур-Султане
Верховный муфтий: Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости и добру
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Двоих казахстанцев объявили в розыск за хищение 1,1 млрд тенге из бюджета
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
ОСИлим ли?
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Свежий выпуск
«Казпочта» – универсальный агент финансовых, брокерских, ци…
Свежий выпуск
Ода малой родине
Свежий выпуск
«Каспий» возвращает лидерство
Свежий выпуск
​​​​​​​Рост мастерства налицо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]