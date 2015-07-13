Есть завод – будет и кластер Свежий выпуск 460 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

На новом предприятии стройиндустрии будут производиться раструбы, монолитные смотровые колодцы, технологический бетон и другая востребованная продукция. Основными сферами ее применения станет быстрорастущий рынок дорожного и гражданского строительства, а также инженерных сетей.

На торжественной церемонии открытия завода аким области Сергей Кулагин особо отметил важность данного проекта, в первую очередь, подчеркнув его близость к столице. Плановый объем производства здесь – более 700 тыс. куб. м бетона в год, а это позволит оснащать качественными железобетонными изделиями северные регионы страны. На предприятии создано около 80 новых рабочих мест.

В ходе реализации программы импортозамещения вокруг завода «Сапа Су» будет сформирован целый кластер новых высокотехнологичных производств сопутствующих материалов и компонентов.



