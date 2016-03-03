Со школьной скамьи Жамила уделяла много внимания образованию. Ее всегда вдохновляли горизонты, открывающиеся перед грамотными специалистами, настоящими профессионалами. Именно поэтому, когда учащейся 7-го класса средней школы № 27 представилась возможность перейти в казахско-турецкий лицей для одаренных девочек, она без колебаний приняла решение попробовать свои силы и успешно сдала вступительный экзамен. В 2000 году Жамила с отличием окончила учебное заведение, и перед ней встал вопрос выбора будущей профессии. Взор лицеистки остановился на специальности «география и экология». Она училась по гранту в Таразском государственном педагогическом институте.

– Когда я была на третьем курсе, к нам пришли и рассказали о возможности получения образования за рубежом через участие в президентской стипендиальной программе «Болашак», – рассказывает она. – Привели примеры тех, кто уже прошел обучение в США, странах Европы или Азии. Мне тоже захотелось.

Началась подготовка. Девушка успешно прошла все этапы конкурсного отбора, в том числе тест на определение уровня интеллекта. На базе Института Гёте в течение трех месяцев ей представилась возможность выучить базовый уровень немецкого. Только после сдачи экзамена на знание иностранного языка ее допустили к занятиям. В результате в 2008 году Ж. Байдешева вновь оказалась на первом курсе, но уже в Ольденбургском университете им. Карла фон Осецкого в Нижней Саксонии Германии, выбрав специальность «экологичес­кое право и экологическое планирование».

– Поначалу было сложно, приходилось часами сидеть в библиотеках, но в целом учеба за рубежом очень понравилась, – рассказывает моя собеседница. – Там совсем другая система обу­чения, которая позволяет самостоятельно выбирать и изучать только интересующие тебя дисцип­лины. По возвращении Жамила восстановилась в ТарГПИ, поскольку, по ее словам, было бы жаль проучиться три года бесследно. В результате через год ей вручили второй диплом.

После учебы за рубежом Ж. Байдешева вернулась с массой идей, которые она планирует воплотить в жизнь. Многие из них касаются нынешней работы. Она с удовольствием занимается развитием туристической отрасли в регионе на должности главного специалиста в отделе туризма областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В своей работе молодой специалист активно использует знания, полученные за границей, в частности, занимается разработкой проектов по повышению интереса туристов к охраняемым государством зонам, в том числе Андасайскому, Караконызскому, Аксу-Жабаг­линскому заповедникам, подготовкой материалов для специального турис­тического сайта. Кроме того, она неоднократно применяла свои знания немецкого языка в качестве переводчика на встречах с предпринимателями из Германии. К слову, за эту работу в 2014 году ее отметили благодарственным письмом Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

– Согласно условиям договора по окончании учебы по программе «Болашак» необходимо отработать на государство 5 лет. Меня это ничуть не смутило, наоборот, я обрадовалась, ведь благодаря этой стипендии меня обеспечивали работой, – говорит Жамила. – Мне осталось еще полтора года, но я планирую продолжить работу на госслужбе. Рада, что у казахстанцев есть возможность перенять опыт специалис­тов других стран. Кроме того, при должном старании дети могут бесплатно учиться в отечественных вузах, получая стипендию. В некоторых других странах такого нет, там необходимо платить за обучение, начиная со школы. У нас же среднее образование получают бесплатно, есть возможность на грант вы­учиться в колледжах и вузах, нужно только стремиться к получению знаний.