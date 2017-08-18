​Эстафета боевого мастерства

Границы объединяют

– Необходимость надежной защиты государственной границы и определяет особую роль Пограничной службы в системе мер, направленных на сохранение территориальной целостности страны. 18 августа 1992 года Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева на базе Восточного пограничного округа СССР были образованы Пограничные войска Казахстана.

Становление ведомства проходило в сложное для страны время. В 1995 году войска были преобразованы в Государственный комитет РК по охране государственной границы, а в марте 1997 года в Силы охраны государственной границы в составе Вооруженных сил РК. Однако Указом Президента РК от 10 декабря 1999 года Силы охраны государственной границы были выведены из состава Вооруженных сил и преобразованы в Пограничную службу Комитета национальной безопасности РК.

С учетом наличия угроз и вызовов национальной безопасности основное внимание Пограничная служба уделяет охране внешних границ Таможенного союза. Современное поколение стражей границы достойно выполняет стоящие перед ними задачи, обеспечивает надежный заслон терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, контрабанде и расхищению природных ресурсов, нелегальной миграции.

Результаты служебно-боевой деятельности за первое полугодие показывают: задержано более 12 тыс. нарушителей государственной границы, что на 4,6% меньше, чем в прошлом году. На фоне общего снижения количества задержаний на 29,6% отмечается рост предотвращенных нарушений вне пунктов пропуска. Увеличилось количество задержанных нарушителей пограничного режима на 42% – более 2 100 человек, нарушителей режима государственной границы на 19% – около 400 человек и в пунктах пропуска на 13% – более 460 человек.

Отмечено снижение показателей по задержанным правонарушителям на узбекском участке границы – на 23,6 %, здесь мы активно продолжаем оборудование границы инженерными сооружениями. В то же время на 50% увеличилось количество задержанных нарушителей правил выхода в море.

Следует отметить, что с начала года по сегодняшний день повышена результативность по выявлению наркотических средств. Пресечено 123 факта провоза наркотических средств через границу: героина общим весом более 63 килограммов, свыше 22 килограммов марихуаны и более 1,4 килограмма опия-сырца.

К административной ответственности за нарушение законодательства о государственной границе привлечено более 11 600 человек. Взыскано в доход государства штрафов на сумму свыше 14 миллионов тенге.

– Господин генерал, каковы слагаемые надежной охраны границы в современных условиях?

– Подготовленность войск к выполнению поставленных задач – важнейший элемент службы «часовых Родины» во все времена. Сегодня реализуется комплекс мер по усилению охраны государственной границы с сосредоточением основных усилий на южном и юго-западном стратегических направлениях. Основная часть правонарушений зафиксирована в сфере законодательства РК в области миграции.

В целях противодействия незаконной миграции и торговле людьми на территориях государств – членов ОДКБ мы ежегодно принимаем участие в совместном оперативно-профилактическом мероприятии «Нелегал». В целях противодействия проникновению через внешние границы СНГ и с территории Афганистана террористических групп, оружия, боеприпасов, наркотических средств и незаконных мигрантов участвуем еще в ряде совместных специальных пограничных операций. В настоящее время Пограничная служба задействована в оперативно-профилактическом мероприя­тии «Көкнәр-2017».

Серьезное внимание уделяется повышению профессионального уровня личного состава пограничных формирований. В рамках реализации основных задач Пог-раничной службы на текущий год идет работа по повышению боевой готовности. Казахстанские пограничники приняли участие в четырех учениях, командно-штабных военных играх, штабных тренировках, организованных и проведенных с взаимодействующими подразделениями Минис­терства обороны и МВД.

Продолжаются подготовка и повышение квалификации кад­ров, совершенствование боевой выучки подразделений и личного состава. Проведено свыше 240 мероприятий, на которых подготовлено более 4 600 военнослужащих. На курсах повышения квалификации и переподготовки прошли обучение более 320 казахстанских пограничников.

За счет дополнительно выделенных штатных единиц решены первоочередные проблемы кадрового обеспечения. В частности, реорганизованы погранпосты на границе с Китаем. Доведены до требуемой численности зас­тавы на южном и юго-западном направлениях. Развернуты дополнительные подразделения, так называемые боевые резервы. Укреплены боевые коллективы в пунктах пропуска. Помимо этого, приняты меры по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, что позволило снизить в разы потери, происшествия и травматизм. Организована работа по оснащению войск вооружением, военной техникой и служебными собаками, решены острые вопросы материального обеспечения, приняты меры по совершенствованию инфраструктуры.

Кроме того, восстановлены стационарные радиолокационные станции на постах технического наблюдения. В настоящее время многие станции заменены на более современные, большинство застав обеспечено необходимым современным спецоборудованием – это РЛС, сигнализационные комп­лексы и средства наблюдения.

– Нередко от пограничников можно услышать, что границы не только разделяют, границы также и объединяют…

– Функционирование Пограничной службы осуществляется в общей системе обеспечения национальной безопасности Респуб­лики Казахстан, а также коллективной безопасности стран СНГ, ШОС, ОДКБ. Следует отметить, что прошло ровно 25 лет со дня, когда главы наших государств приняли решение о создании Совета командующих пограничными войсками стран – членов СНГ, и за это время мы вместе прошли большой путь от первых нелегких шагов независимости к осмыс­ленной роли СНГ в укреплении международного сотрудничества и безопасности.

В нынешних реалиях ни одна страна не застрахована от угроз и атак. Новые тренды определяют современные подходы в решении задач, которые, как и 25 лет назад, остаются неизменными – охранять и защищать границу. Совет командующих пограничными войсками стал идеальной площадкой, на которой мы можем обмениваться опытом, оценивать риски и вырабатывать новые эффективные ответы на них.

При этом разрабатываются и вводятся в действие механизмы и процедуры согласования взаим­ных интересов Пограничной службы КНБ РК и пограничных ведомств государств дальнего и ближнего зарубежья. Уровень многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций позволяет успешно объединять усилия пограничных ведомств в борьбе с международными угрозами национальной безопасности государств на их внешних границах, в том числе путем принятия международных соглашений по вопросам охраны границы, взаимного обмена оперативной информацией, сотрудничества в области военно-технической политики и создания представительств пограничных ведомств для урегулирования воп­росов, возникающих на границе.

Вошло в практику проведение совместных с правоохранительными органами нескольких государств специальных пограничных операций по противодействию незаконной миграции, наркоторговле, контрабанде товаров и оружия. Кроме того, как известно, качественная охрана рубежей страны зависит от уровня профессионализма стражей границы. В нашей стране офицерские кадры для Пограничной службы готовят в Академии ПС КНБ РК, в стенах этого вуза готовят офицеров-пог­раничников и для ряда стран Центрально-Азиатского региона.

И в праздник –

на боевом посту

– Как сегодня обстоят дела с материальным обеспечением пограничников и обустройством госграницы? Каковы условия службы «зеленых фуражек»?

– Вопросы обустройства границы и совершенствования деятельности Пограничной службы являются особым предметом внимания не только руководства Комитета национальной безопасности, но и Президента страны Нурсултана ­Назарбаева. По инициативе Главы государства принята и реализуется среднесрочная государственная программа, в которую включены все аспекты обеспечения охраны границы, внедрения современных систем контроля и вооружения, авиационной и морской техники, развития инфраструктуры пограничных застав и отрядов, в том числе приграничных населенных пунктов.

Благодаря этой программе только в 2013–2015 годах введены в эксплуатацию 15 пограничных застав. В настоящее время проводятся реконструкция жилого фонда, капитальный ремонт казарменных и жилых помещений, а также благоустройство территорий пограничных подразделений. Кроме этого, во втором полугодии текущего года будет сдан в эксплуатацию современный военный городок Кордайского пограничного отряда. За последние 2–3 года морской и авиационный парк Пограничной службы пополнился четырьмя современными судами, шестью вертолетами и самолетом.

Последовательно решаются и социально-бытовые вопросы. Ярким примером является недавнее решение Президента страны о повышении денежного содержания военнослужащим.

На сегодня оборудованы в инженерном отношении участки соединений и частей в полосе ответственности региональных управлений «Оңтүстік», «Шығыс», «Батыс» и Береговой охраны на направлениях сосредоточения основных усилий. Возведены оградительные заборы, установлены металлические наблюдательные вышки и мачты для стационарных станций, оборудовано более 100 километров грунтовых дорог и 3 взлетно-посадочные площадки для вертолетов с твердым покрытием. На вооружение дополнительно приняты технические средства охраны границы.

Разработана и началась тестовая эксплуатация Геоинформационной системы на участке регионального управления «Оңтүстік», которая позволяет получать информацию о подвижных объектах для последующего отображения на электронной карте в целях контроля местонахождения при перемещении по участку границы. Для пункта пропуска «Астана» в новый терминал международного аэропорта приобретена система распознавания лиц. В период проведения Универсиады-2017 и Международной выс­тавки «ЭКСПО-2017» в пунктах пропуска «Астана» и «Алматы» созданы условия для бесперебойного функционирования пунктов пропуска.

Все эти меры укрепляют уверенность и боевой дух, способствуют повышению авторитета и имиджа Пограничной службы. Попасть служить в пограничные войска на сегодня – мечта многих молодых людей.

– Расскажите, какие мероприя­тия пройдут в рамках празднования Дня пограничника?

– В нынешнем году в Пограничной службе боевое состязание проводится под девизом «25-летию образования Пограничной службы – высокую боевую готовность и пограничное мастерство!». По уже сложившейся доброй традиции в мае стартовала эстафета, приуроченная к 25-летию образования Пограничной службы КНБ РК. Эстафета проводится с целью пропаганды традиций воинов-пограничников по охране и защите государственной границы, патриотического воспитания молодежи, воспитания чувства уважения к старшему поколению, к поколению воинов-фронтовиков, укрепления единства и дружбы народов государств – участников Содружества Независимых Государств.

Символ эстафеты был вручен Карасайскому пограничному отряду, дальше он прошел по городам Алматы, Усть-Каменогорску, Павлодару, Петропавловску, Костанаю, Актобе, Уральску, Атырау, Актау, Кызылорде, Сарыагашу, Шымкенту, Ленгеру, Таразу. А завершится эстафета в день праздника в Астане. За 3 месяца символ преодолел более 15 тысяч километров.

Программы праздничных мероприятий насыщены и разно­образны, но и о службе нам нельзя забывать. В период проведения таких мероприятий, как правило, пограничники несут службу в усиленном режиме.

Охрана священных рубежей Родины – это ответственная и важная задача. Именно нам выпала великая миссия – служить на передовом крае нашего государства, обеспечивать защиту и охрану государственной границы. Традиционно желаю стражам границы здоровья, здоровья их родным и близким, семейного благополучия и успехов в их нелегком ратном труде. В условиях сложной обстановки на границе наши военнослужащие проявляют профессиональное мастерство и бдительность, благодаря им граница всегда надежно защищена.