Эстафета добра Статьи 900 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Начало начал



О многодетной дружной семье Омаровых я узнала от Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой. Когда-то, во времена целины, в Кустанае под ее началом работала Саулеш Омарова, которая сначала была редактором районной газеты, секретарем райкома партии, а позже – ответработником Верховного Совета Казахской ССР. Саулеш – маленькая частичка той большой семьи, о которой с такой любовью она мне и рассказала.



К сожаленью, основателей династии уже нет в живых, но те семейные ценности, которые они заложили в своих детях, живут и передаются последующим поколениям. Главу семейства можно отнести к разряду тех людей, которых на западе называют "человек, сделавший себя сам".



В возрасте четырех лет, в 1920 году, Сагнай остался без отца, а в 12 лет и без матери. И с этого момента стал отвечать не только за себя, но и за старшую сестру Ултай. Причем делал это на протяжении всей своей жизни. Брался за любую работу – пас скот, таскал дрова, воду, помогая зажиточным хозяевам. А каждую свободную минуту садился за учебники, чтобы не отстать от своих одноклассников.



В 1931 году после успешного окончания сельской семилетки поступил в Кзыл-Ординский сырьевой техникум, получил специальность бухгалтера. В 1937 году его призвали на воинскую службу, по окончании которой оставили в Кустанайском военкомате до ноября 1945 года. Затем была работа в партийных органах области. Десять лет Сагнай Омаров руководил совхозом "Уркашский" Камыстинского района. Награжден орденом, медалями, на заслуженный отдых ушел в статусе пенсионера республиканского значения.



Счастливая встреча



Кто знает, как сложилась бы судьба Сагная Омарова, если бы в свое время он не встретил свою половину – Жамал. Было это в далеком 1944 году. Вот как рассказывала о той памятной встрече своим детям сама Жамал-апа: "Тогда после окончания библиотечного техникума я работала в Торгайском райкоме комсомола, в секторе учета. В один из дней меня вызвал секретарь райкома и сказал, что завтра приедут из областного военкомата для проверки списков комсомольцев призывного возраста. На следующий день к нам в отдел пришел молодой лейтенант и строгим голосом спросил: "Ну что, сестренка, подготовила списки, всех учла, никого не упустила?"



Несмотря на невысокий рост, вид у него был такой грозный, что я невольно перепугалась и не могла даже слова сказать. Но приглядевшись, заметила в его глазах пляшущих чертиков, да и сам он еле сдерживался от смеха, глядя на мой испуганный вид. Обидевшись, я сухо сказала: "Вот списки, проверяйте", и старалась больше не обращать на него внимания. Но сделать это было трудно, потому что напускная строгость с него сразу слетела, и он оказался таким балагуром и острословом, что невольно я то и дело прыскала от смеха в ответ на его остроумные замечания. И когда, выполнив свою работу, он ушел, кто-то из девчонок сказал с завистью: "Как, наверное, будет легко его жене". Тогда я и подумать не могла, что позавидовали, как потом оказалось, мне, потому что в каждый свой приезд Сагнай провожал меня после работы и вскоре сделал предложение".



Мудрость матери и жены



Думаю, не каждая женщина может без лишних упреков, чуть обустроившись, переезжать из одного района в другой, куда направляли ее мужа. Но Жамал делала это безропотно. Более того, она привила и детям культ отца. Ему она предоставила возможность баловать малышей, себе же отвела неблагодарную порой роль строгой мамы. Это ли не высшее проявление любви и мудрости истинной женщины – жены и матери!



Создание крепкой семьи – это целая наука, постичь которую дано, увы, далеко не всем. Чаще она познается методом проб и ошибок, на собственном, иногда горьком, опыте. Ее, как хороший дом, собирают по кирпичикам, заливая прочным цементом, сглаживая углы, заделывая щели, чтобы в доме было тепло и уютно. А это требует огромного труда, терпения и любви.



Немало физических и нравственных сил пришлось приложить Сагнаю и Жамал, чтобы создать крепкую семью, вырастить и воспитать шестерых детей. Старшая дочь Зауреш окончила Алматинский мединститут, стоматолог. Прошла путь от рядового врача до руководителя поликлиники. Средняя Менслу – тоже врач, окончила Карагандинский мединститут, начала участковым терапевтом районной больницы, сейчас – специалист Минздрава. Младшая Саулеш – журналист, она и рассказала мне о своей семье. Старший из сыновей Бисен – агроном. В непростые перестроечные времена был директором совхоза, сейчас возглавляет кредитное товарищество. Средний Сейтен – бизнесмен. В начале 1990-х, уйдя с преподавательской работы, с нуля выстроил свою фирму, которая сейчас обеспечивает работой около сотни людей. Младший Женис окончил Карагандинскую высшую школу милиции, вырос от лейтенанта до руководителя департамента областного УВД, полковник в отставке. Все они, дети своего отца, посвятили его памяти книгу "Жизнь, полная созидания", в которой собраны воспоминания жены, детей, внуков, друзей и сослуживцев Сагная Омаровича.



"Я помню тебя, ата"



Эта книга излучает столько любви, тепла и непреходящей грусти по человеку, которого нет вот уже 29 лет, что вызывает невольное уважение ко всем, кто принимал участие в ее создании. Вот, например, высказывание первых внуков о своем аташке.



"Когда я вспоминаю свое детство, то накатывает неимоверная волна любви и тепла, в которую окунулась, находясь у ата и аже, – пишет внучка Сауле. – Надо отметить, что ата был мягким, но дисциплина в семье была железная. Он всегда был в курсе дел своих детей, знал, кто чем дышит. Никогда я не слышала, чтобы дедушка повысил голос на аже или ругался с ней, или был недоволен ею. Полнейшее взаимопонимание и единство душ. И когда дедушка так неожиданно умер, бабушка на глазах изменилась, как будто потеряла опору. ...Такой я ее не видела никогда. Теперь на всех днях рождениях детей и внуков аже читает аташины посвящения – нам, ей. На всех наших семейных мероприятиях ата незримо с нами. ...И в личной жизни я стараюсь создать такие отношения, какие были у ата и аже – на полнейшем взаимопонимании, уважении и любви. У меня замечательный муж Ардак, сын Арыстан и дочка Анелечка. Хорошо было бы, если и наши внуки с такой же теплотой и любовью вспоминали нас, но для этого надо прожить свою жизнь, как наши любимые старики. Будем стараться».

Так же тепло вспоминает о нем и внук Серик: "Маленьким я часто жил у ата и аже в Кустанае. Со всеми вопросами, которые меня интересовали, я всегда обращался к ата и всегда получал ответы, даже если в это время он прилег отдохнуть или был занят какими-то неотложными делами. Помню, как ата и аже повели меня в первый класс. Ата прикрепил свои ордена и медали на лацкан пиджака, и я очень гордился им. ...Мне очень его не хватает, порой хочется, как в детстве, поговорить с ним, посоветоваться. Горжусь своим ата. Очень хочется надеяться, что какие-то его качества есть и во мне".



Саулеш Сагнаевна рассказала мне и о том, что однажды в разговоре спросила своего племянника Ануара, где бы он мечтал очутиться, будь у него машина времени. И он ответил: в прошлом, потому что хотел бы познакомиться со своим ата, которого не видел и знаю только по рассказам отца. Думаю, эти слова – лучшее подтверждение тому, что те ценности, которые заложили Сагнай Омарович и Жамал Достамбаевна в своих детях, живы и передаются внукам и правнукам. А значит, в нашей стране не будут переводиться семьи, в фундаменте которых – доброта, любовь, честь, служение обществу. Именно такими семьями и сильно государство.