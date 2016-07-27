​Эстафета дружбы и мира

Айгуль БИДАНОВА

Традиционно этот самый глобальный и протяженный забег стартует от здания штаб-квартиры ООН, зажженные факелы отправляются из Нью-Йорка в разные уголки Земли. В нынешнем году «Бег Мира» на территории нашей страны посвящен 25-летнему юбилею Независимости Казахстана.

Как отметил координатор эстафеты «Бег Мира-2016» в РК и Центральной Азии Даурен Оспанов, 2 июля в Хоргосе пять бегунов приняли эстафету у команды Китая и Монголии, цель казахстанцев – Омск, а это 4 тыс. км. Преподаватель технических дисциплин из Астаны Д. Оспанов принимает участие в акции в пятый раз. Он отмечает, что в некоторых населенных пунктах ему уже доводилось бывать раньше и изменения приятно поражают – повсеместно открыты спортивные сооружения.

«Бег Мира» открыт для всех желающих, которые могут присоединиться к акции в любом ауле, районе или городе. Кто-то бежит несколько километров, кто-то – целый день. К примеру, спортсмены Бородулихи и Шемонаихи ВКО пробежали два дня. В Семей команда «Бега Мира» прибыла в составе 12 человек. Это люди разных возрас­тов и профессий, которые таким необычным образом проводят свой отпуск. 

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