​Эстафета духовности

Самобытная культура Казахстана становится узнаваемой в мировом культурном пространстве, и это говорит об авторитете государства на международной арене и растущем интересе к нашей стране. Нет сомнений, что расцвет духовности и культуры позволит осуществить грандиозный план нации «Мәңгілік Ел». Вдохновляющие выступления и статьи Главы государства не позволяют в наш предельно прагматичный век забывать, что именно культура обладает дейст­венным просветительским и воспитательным потенциалом, а ее важнейшие миссии – передавать новым поколениям ценности предков, помогать обретению нравственных ориентиров, формировать мировоззрение.

В процессе духовного обновления общества Лидер нации важную роль отводит творческой и научной интеллигенции, а деятели культуры и науки первыми поддерживают идеи Президента. Так было и на заре независимос­ти, и сегодня, когда Нурсултан Назарбаев, всесторонне анализируя особенности формирования государства в условиях глобализации, предлагает конкретные пути сохранения культурного наследия и развития национального самосознания в ХХІ веке.

РАДИ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО

Мырзатай Жолдасбеков, доктор филологических наук, профессор

У каждой эпохи были правители, оставившие зримый след в истории: предводительница саков Томирис, основатель империи хунну Модэ, основоположник Тюркского каганата Бумын, его младший брат Естеми, Керей и Жанибек – всех имен, вписанных в летопись Великой степи, и не перечислить.

В течение многих веков Великая степь видела немало. Здесь появлялись, развивались и по разным причинам уходили с исторической арены десятки сильных, крупных государств. Наша земля помнит воинственных саков, гуннов, хранит в памяти время правления Тюркского каганата, эпоху Караханидов, Дешт-и-Кипчак, в ее необъятных просторах остались тайны Золотой Орды, мы открываем историю создания Казахского ханства…

Были в нашей истории и трагические моменты. Мы должны ясно понимать уроки истории. Эпоха революций не прошла. Они сильно изменились по форме и содержанию. Но вся наша недавняя история говорит прямо и недвусмысленно: только эволюционное развитие дает нации шанс на процветание.

В благородном деле изучения истории страны – с древнейших времен до современности – велика заслуга Лидера нации, Главы государства Нурсултана Назарбаева. Вспоминаются слова Президента из выступления на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского ханства, где он говорит о том, что нам дорога каждая страница истории, и мы, и грядущие поколения будем всегда гордиться своим прошлым. Невозможно строить будущее, оторвавшись от корней. Но зная, почитая прошлое, необходимо быть открытыми ко всему новому. То есть, впитав все лучшее из прошлого, надо не противиться изменениям и трансформациям в соответствии с современной действительностью.

В статье «Семь граней Великой степи» Глава государства вновь говорит о роли истории в нашей жизни, в современном мире: «Принципиально важно отметить, что речь идет об истории Казах­стана, которая является общей для многих этносов, проживающих на нашей территории длительное время. Это наша общая история, вклад в которую внесли многие выдающиеся деятели разной этнической принадлежности.

Сегодня нам необходим позитивный взгляд на собственную историю. Однако он не должен сводиться лишь к избирательному и конъюнктурному освещению того или иного исторического события. …Необходимо осознать и принять свою историю во всей ее многогранности и многомерности».

Глава государства всегда ориен­тируется на молодежь, подчеркивая, что будущее рождается и творится в аудиториях страны. Когда-то, в самый разгар кризиса и всеобщего хаоса, царившего на постсоветском пространстве, Нурсултан Назарбаев стал инициатором программы «Болашак», сделав ставку на молодежь! И время показало верность решения. За эти годы тысячи наших ребят получили знания в ведущих вузах мира. Вернувшись на родину, они трудятся на ее благо. Сегодня студенты и учащиеся – проводники идей Главы государства, направленных на модернизацию сознания. Они – настоящие строи­тели будущего, которые своими знаниями и трудом будут формировать нацию, народ Казахстана.

ИСПОЛНИТЬ ЗАДУМАННОЕ

Айман Мусахаджаева, ректор Казахского национального университета искусств, народная артистка РК, Қазақстанның Еңбек Ері

Мы, все казахстанцы, сыновья и дочери своей страны, давно хотели, чтобы появилась национальная идея. Когда мы подошли к этапу независимости, все наши замыслы возрождались в нашем сознании. Несмотря на идеологические концепции советского времени, мы всегда думали о том, как можно поднять и возродить духовность, культуру, национальный код казахского народа.

Программные статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» отозвались в сердце каждого казахстанца. Они дали новый импульс к исследованиям, широкому признанию нашего исторического и культурного наследия, а также познанию единства предков и потомков Великой степи.

Статья «Семь граней Великой степи», несомненно, останется важным историческим докумен­том, затрагивающим духовность и сознание казахского народа. Думаю, она особенно связана с деятелями искусства и имeет прямое отношение к творческой работе. Приятно отметить, что за годы независимости сфера культуры страны развивается динамично, в духе инноваций века, в котором мы живем. Президент отмечает, что тысячелетняя история степного фольклора и музыки будет и дальше изучаться и продвигаться на всем пространстве Центральной Евразии и в мире в целом.

Конечно, осуществлять такие важные и масштабные задачи мы будем и сегодня, и в будущем. Это священное дело продолжит наша молодежь, воспитанная на традициях духовности и национальной культуры.

ЧУВСТВОВАТЬ РИТМ ВРЕМЕНИ

Нурлан Оразалин, поэт, драматург, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана

Одну из главных задач Президент видит в сохранении мира и общественного согласия в Казахстане. С уважением и интересом относясь ко всему многообразию культур народов мира, наш Президент ценит и уважает культуру и традиции этносов Казахстана, где с первых лет независимости начали создаваться национальные культурные центры. На их основе произошло рождение такого уникального органа народного самоуправления, как Ассамблея народа Казахстана, сплоченная идеями дружбы и единства. И это также большая культурная и духовная ценность.

Обладая недюжинным интеллектом, даром предвидения, стратегическим мышлением, Нурсултан Абишевич Назарбаев неустанно занимается перековкой нашего сознания, учит нас более широкому восприятию мира, открытости, переимчивости всего лучшего, что есть у других народов и стран.

Понимание важности культуры, профессионального искусства в формировании личности, вынесенное из собственного опыта политика международного масштаба, сказывается в той реальной помощи, которую Глава государства оказывает деятелям культуры. С 1996 года у нас в стране существует Президентская стипендия. Ее вручение – это не только праздник, но и конструктивный разговор о дальнейшем творческом развитии. «Только деятелям культуры, литературы и искусства по плечу наметить новые духовные ориентиры в жизни общества, заразить людей новыми идеями, разбудить в них трудовой энтузиазм, стремление к новым свершениям. Не зря вас называют «властителями дум», – нацеливает Нурсултан Абишевич на новые творческие свершения.

Если бы у нас не было десятилетней программы «Мәдени мұра», поднявшей с 2004 года целые пласты ранее неизвестных памятников нашей культуры, мы сегодня не могли бы с такой уверенностью говорить о реализации программы «Рухани жаңғыру».

Инициированная Нурсултаном Назарбаевым уникальная государственная программа «Мәдени мұра» начала открывать нам богатейшее наследие Великой степи. На казахском языке стала доступна сокровищница мировой литературы, философской и гуманитарной мысли, открылись недоступные или запретные ранее пласты отечественной истории и культуры. Программа дала возможность восстановить пробелы в нашей исторической памяти.

Нашей молодежи есть на кого равняться, оттачивая свой интеллект, смело овладевая цифровыми технологиями, иностранными языками, вторгаясь в область самых передовых дос­тижений цивилизации, памятуя, что «образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем». А будущее творится в учебных аудиториях, в школьных классах.

И сам Первый Президент являет нам пример и образец широко образованного интеллектуала в разных областях знаний: в экономике и металлургии, в политологии и архитектуре… На встречах с писателями

Нурсултан Абишевич предстает человеком с богатым арсеналом читательской культуры, блес­тяще знающим национальную, русскую, мировую литературу. Вспоминается празднование 150-летнего юбилея Абая на родине великого поэта в Семипалатинске, когда вместо ожидаемых приветственных слов Нурсултан Абишевич Назарбаев в течение часа держал блистательную импровизированную речь об Абае на казахском языке без единой шпаргалки! Он читал стихи Абая, которые не все литераторы могут процитировать! Многолюдная аудитория разразилась бурными аплодисмен­тами…

Сегодня среди ряда других идет реализация замечательного и актуального проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире», призванного представить международному сообществу наши достижения в области литературы и искусства. Новые инициативы Главы государства, высказанные им в статье «Семь граней Великой степи», обсуждаются сегодня всеми казахстанцами. Успех – за системностью, государственной поддержкой, привлечением авторитетных отечественных и зарубежных специалистов, использованием новых форм продвижения творческого контента.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СУДЬБОЙ

Любовь Ни, директор Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, член Ассамблеи народа Казахстана

Велика роль Главы государст­ва в том, что Казахстан объединил под общим шаныраком представителей более 100 национальностей. Каждая, храня свои обычаи и традиции, вносит достойный вклад в развитие суверенного государства. Наверное, ни в одной стране СНГ не уделяется такого внимания вопросам национальной политики, как у нас. Ассамблею народа Казахстана возглавляет лично Президент, она имеет статус конституционного органа, ее представители заседают в Парламенте. В республике соз­даны все условия, чтобы этнообъединения могли развивать свои языки, культуру, обычаи, традиции.

Как известно, в Казахстане сегодня успешно работают разные национальные театры – казахские, русские, корейский, уйгурский, узбекский и немецкий, создан Театр наций Казахстана. Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии перешагнул уже 80-летний рубеж и продолжает успешно работать.

Можно сказать, что сегодня все этносы Казахстана переживают эпоху духовного возрож­дения, своеобразного нацио­нального ренессанса, ведь мы сохраняем свою культуру, свой язык. И хотя мы, представители различных этносов, говорим на разных языках, все мы живем в одной прекрасной многонацио­нальной стране. Мы – единый народ Казахстана. Государства, основными ценностями которого являются свобода, единство, стабильность, созидание. Казах­станцев консолидируют ценности «Мәңгілік Ел», провозглашенные нашим Президентом, вдохновляют задачи масштабной программы его «Рухани жаңғыру» и новых проектов, о которых мы узнали из статьи «Семь граней Великой степи». Казахстан под руководством Елбасы уверенно движется вперед. Нас ждет еще много успехов, свершений и открытий.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Уалихан Калижан, академик НАН РК, заслуженный деятель Казахстана, доктор филологических наук

Великая степь пережила и времена великого благоденствия, и тяжесть лихих времен. Жившие в разные эпохи аль-Фараби, Махмуд Кашгари, Баласагуни, аль-Хорезми, ибн-Сина, Ясави внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Имена Навои, Низами, Махтумкули, Абая, Назыма Хикмета, Габдуллы Тукая, Чингиза Айтматова, Абдижамила Нурпеисова и многих других поэтов и писателей стали символами тюркской литературы. О продолжении изучения и популяризации нашего богатейшего культурного наследия говорит Глава государства в своей новой статье «Семь граней Великой степи».

Научное и творческое сообщество республики готово к реализации проектов, обозначенных Главой государства. Это показывает и предшествующая плодотворная деятельность научных организаций, театров, творческих вузов, ученых, музыкантов, поэтов и писателей... Новые проекты, уверен, найдут поддержку у всех казахстанцев.

Фактор успеха нации в ХХI веке Президент страны видит в конкурентоспособности человека, владеющего компьютерной грамотностью, иностранными языками. Нас будут знать и по нашим культурным достижениям, поэтому в повестку дня на ближайшие годы Глава государства включает конкурентоспособность в современном мире культуры.

В своей книга «Эра незави­симос­ти» Нурсултан Назарбаев с сожалением отмечает: «Богатейшая казахская культурная традиция во всей ее историчес­кой глубине все еще остается тайной за семью печатями для представителей других этнических групп Казахстана. Неу­жели богатейшая мелодика Курмангазы, блестящая лирика Магжана, эпическая проза Мухтара, поразительные открытия Чокана, философские откровения Абая не обогатят внутренний мир каждого, кто прикоснется к этим духовным богатствам?! Отказываться от такого богатства… значит не понимать самой природы культурного процесса».

Многое уже сделано и многое предстоит сделать. Мне прият­но отметить, что Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова принимает самое непосредственное и активное участие в возрождении исторической памяти и духовного сознания народа. Благодаря неус­танной заботе Главы государства о сохранении нацио­нального наследия казахов и дальнейшем развитии языка, культуры и традиций была разработана и реализована программа «Культурное нас­ледие». В частности, в рамках программы институтом изданы 100 томов фольклорного нас­ледия «Бабалар сөзi» («Слова предков»). Это уникальное событие, обогатившее духовность независимого Казахстана!

Сегодня Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание формированию исторического сознания народа, глубокому изучению национальной истории и культуры. Вспомним и о том, что еще в завершающие годы ХХ века проводились государственные мероприятия, посвященные памятным вехам национальной истории. 1997 год был объявлен Годом общенацио­нального согласия и памяти жертв политических реп­рессий, 1998-й – Годом единства и национальной истории, 1999-й – Годом единства и преемственнос­ти поколений. Большой общественный резонанс в научном мире имели проведенные Институтом литературы и искусства международные научные конференции, посвященные 175-летию со дня рождения Ибрая Алтынсарина, 170-летию Жамбыла Жабаева, 150-летию Алихана Букейханова. В прошлом году мы провели крупный международный симпозиум «М. О. Ауэзов и духовное возрож­дение нации», посвященный 120-летию со дня рождения классика мировой литературы.

Закономерно и то, что Глава государства заговорил о таком понятии, как «культурный код нации», который выступает ключом к пониманию данного типа культуры, вбирая в себя уникальные особенности, передающиеся от предков. Культурный код определяет народную психологию, сознание. Культурный код народа Казахстана оригинален и своеобразен, как, например, самобытны культура и литература населяющих нашу республику этносов. Казахстан – общая Родина для всех, кто живет на этой земле. Примечательно, что для поэтов и писателей вне зависимости от национальности характерно очень личное, эмоциональное отношение к своему Отечеству. Художественный концепт «Мой Казахстан» в ряде национальных литератур отражается как евразийская культурно-эстетическая ментальность.

Мы видим, что движущей силой развития Республики Казахстан стали инициативы и дальновидные стратегические проекты нашего Президента, возглавившего исторический путь становления государства. Нурсултан Назарбаев все эти годы настраивал на создание не только надежной материаль­ной и экономической базы государства, но и на духовное и культурное обогащение нации, формирование личных качеств, необходимых в современном глобальном мире.

Нурсултан Назарбаев в пос­тоян­ном поиске, всегда являет­ся генератором новых идей исходя из лучших достижений мирового опыта развития и позиций нацио­нального менталитета.