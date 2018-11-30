​Эстафета духовности

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Самобытная культура Казахстана становится узнаваемой в мировом культурном пространстве, и это говорит об авторитете государства на международной арене и растущем интересе к нашей стране. Нет сомнений, что расцвет духовности и культуры позволит осуществить грандиозный план нации «Мәңгілік Ел». Вдохновляющие выступления и статьи Главы государства не позволяют в наш предельно прагматичный век забывать, что именно культура обладает действенным просветительским и воспитательным потенциалом, а ее важнейшие миссии – передавать новым поколениям ценности предков, помогать обретению нравственных ориентиров, формировать мировоззрение.