Эстафета Книги дружбы Свежий выпуск 684 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Указом Главы государства нынешний год объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана. За 20-летнюю историю АНК стала хранительницей таких ценностей, как единство, толерантность, сплоченность всех этносов, проживающих на территории Казахстана. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию ее юбилея, широко проводятся по всей республике. В рамках празднования Года АНК в регионе стартовал мегапроект «Ассамблея – путь к единству», в реализации которого принимают участие все государственные учреждения, предприятия и организации. Не остались в стороне, конечно, и акмолинские стражи порядка.

В качестве почетных гостей на торжественное собрание были приг­лашены представители Ассамблеи народа Казахстана Акмолинской области. В рамках праздничного мероприятия были представлены национальные блюда казахской, русской, украинской, польской, узбекской и чечено-ингушской кухни, а также национальные костюмы и атрибутика этих этносов.

В этот день со сцены актового зала ДВД звучали патриотические песни, воспевающие любовь к родной земле. Все выступления были подготовлены на высоком профессиональном уровне коллективом художественной самодеятельности ДВД. Гостям был продемонстрирован видеоролик, в котором сотрудники полиции разных национальностей рассказали о традициях своего этноса и своей службе в органах внутренних дел.

Стоит отметить, что сегодня в рядах акмолинских полицейских бок о бок трудятся представители различных национальностей, здесь несут службу сотрудники русской, украинской, татарской, немецкой, белорусской, корейской, армянской, болгарской, греческой, ингушской, чеченской, польской, чувашской, удмуртской национальностей. И всех их объединяет одна общая цель – сохранение стабильности и спокойствия на территории региона и республики.

В своем выступлении заместитель начальника ДВД полковник полиции Ербол Жусупов подчеркнул, что АНК сыграла важнейшую роль в истории становления и укрепления независимости, проведении глубоких реформ экономики, масштабных преобразований социальных и политических основ в жизни нашего многонационального общества.

Кульминацией мероприятия стала передача Книги дружбы. В торжест­венной обстановке Е. Жусупов передал эстафету мегапроекта «Ассамблея – путь к единству» и Книгу дружбы руководителю отдела развития малого и среднего предпринимательства управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Сандугаш Алшинбаевой.



