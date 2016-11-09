​Эстафета мира

В форуме приняли участие ректор КазНУ Галым Мутанов, ветераны антиядерного движения и лидеры молодежных организаций вузов Алматы. Почетным гостем стал президент международного антиядерного движения «Невада – Семей» Олжас Сулейменов. Он всецело поддержал миссию студентов КазНУ в глобальном антиядерном движении.

– Борьба с ядерным злом продолжается, и теперь мы, ветераны, передаем эстафету мира молодым, – сказал поэт и общественный деятель.

Он напомнил, что закрытие в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона стало первым актом независимости, и казах­станцы начали движение в сторону разоружения и нераспространения ядерного оружия. Сегодня в мире пять полигонов молчат, и это во многом заслуга именно Казахстана.

– Глава государства Нурсултан Назарбаев внес ряд глобальных инициатив, касающихся разоружения, запрета испытаний и нераспространения ядерного оружия, – продолжил разговор ректор Г. Мутанов. – Студенты активно вовлечены в движение по поддержке этих глобальных инициатив, участвуя в различных молодежных проектах, просветительских мероприятиях, акциях. Это проекты АТОМ, «Зеленый мост», глобальная энерго-экологическая стратегия, миро­творческая программа «ХХI век: мир без войны».

Руководитель молодежной организации «Невада – Семей» Гульжанат Танабекова сообщила, что студенты КазНУ, активно занимающегося вопросами ядерной безопас­ности, призывают молодежь страны и всего мира объединить усилия в борьбе против распространения ядерного оружия и за устойчивое развитие планеты. Молодые активисты рассказали, что деятельность молодежного крыла в КазНУ направлена на формирование у молодежи понимания важности устойчивого развития, распространения идеи о построении мира, свободного от ядерного оружия, и прекращения гонки ядерных вооружений.

Глобальную эстафету за безъядерный мир поддержали все лидеры молодежных организаций вузов города Алматы. Они выразили готовность создать ячейки МАД «Невада – Семей» в своих университетах.