​Эстафета молодежных инициатив

В республике проходит молодежная акция Ассамблеи народа Казахстана «Менің Елім – Мәңгілік Ел», посвященная 25-летию Независимости РК. Жамбылцы приняли эстафету от молодежи Южного Казахстана. Символично, что на сцену ЦКЗ «Баласагун», где собрались более тысячи человек, поднялись 25 лучших представителей молодежи области. Они рассказали о своих достижениях в жизни и призвали объединиться вокруг общенациональной Патриотической идеи «Мәңгілік Ел».

По словам молодежного лидера АНК Максима Споткая, любой юбилей подразумевает своеобразное подведение итогов. Молодежью в этом контексте обобщаются результаты их деятельности. Многие представители нового поколения уже добились определенных успехов в жизни. Взять хотя бы учащегося 11-го класса таразской казахско-турецкой школы-интерната для одаренных мальчиков Айвара Абрашулы, который стал бронзовым призером Всемирной, шестикратным победителем международной олимпиад по физике. Кроме того, стал пятикратным обладателем диплома первой степени на республиканских конкурсах. Он – гордость не только своих родителей, школы, но и всей страны.

Известна в области и Хамида Турдыева, которая в свои 25 лет возглавляет молодежное крыло уйгурского этнокультурного объединения региона и является руководителем танцевального ансамбля «Гунча». Этот список можно продолжать довольно долго. В нем – лидеры молодежных объединений, руководители творческих коллективов, предприниматели, победители конкурсов научных проектов, чемпионы, педагоги. Для многих они служат наглядным примером для подражания.

Главным атрибутом акции является специальная книга «Мәңгілік Ел», в которой молодежные лидеры отражают свои достижения, вклад в становление и развитие страны, успехи молодежи в целом, а также пожелания Главе государства. В ней отмечается, что за годы независимости наша страна сделала колоссальный рывок в экономическом, культурном и социальном развитии. Это стало возможным во многом благодаря мудрой политике нашего Президента Нурсултана ­Назарбаева, единству и сплоченности народа, а также патриотизму.

В завершение акции участники форума приняли обращение к Елбасы, а затем олимпийский призер по дзюдо Елдос Сметов передал книгу молодежи Кызылординской области. Менее чем за месяц книга побывает во всех уголках республики, а 1 декабря ее торжественно передадут Главе государства Нурсултану ­Назарбаеву.