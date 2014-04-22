Эстафета озеленения

Ее итогом стала высадка свыше 600 тыс. молодых деревьев. «В 2012 году на всемирном саммите ООН «Рио +20» была принята инициатива по посадке 100 миллионов деревьев к 2017 году. Наша сегодняшняя акция – деятельное участие во всемирной инициативе», – отметил министр окружающей среды и водных ресурсов республики Нурлан Каппаров, призвав всех казахстанцев принять участие в эстафете озеленения.

Столичный этап этого масштабного мероприятия ознаменовался проведением акции «Посади дерево своей семьи», которая ставит целью формирование экологической культуры, популяризацию семейного досуга. Организаторы пригласили всех желающих провести выходной день не только весело, но и с пользой для города.

«Заботясь сегодня об озеленении, мы думаем о здоровье наших детей, подаем им пример социальной ответственности, – отметила руководитель филиала общественной организации PosadiDerevo.kz Земфира Низамутдинова. – Сарыаркинский акимат для этой цели выделил саженцы тополей и кленов, которые лучше приживаются вдоль трасс».

Фестиваль быстро собрал участников, любой желающий мог зарегистрироваться на сайте фонда и получить в руки саженец. Продолжением акции станет экофестиваль FourЭ, который состоится в Астане 31 мая – 1 июня.

Жители Алматы приняли участие в посадке 10 тыс. елей Шренка в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке, пострадавшем от ветровала в 2011 году. Посадка деревьев на участках леса, поврежденных ураганом, будет продолжена в течение весенних месяцев 2014–2015 годов.

В Павлодаре активисты высадили 17 тыс. деревьев, подготовили под разбивку цветников и клумб около 17 тыс. кв. м площадей.

Общая площадь лесного фонда Казахстана сегодня составляет более 28 млн. 786 тыс. га, или 10,6% территории страны. Покрытые лесом угодья занимают 43,3% площади земель лесного фонда. Лесистость составляет 4,6%.

Айнур КЕМБАЕВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА