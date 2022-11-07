​​​​​​​Эстафета памяти

Сочинения Ахмета Байтурсынулы в 12 томах и сборник исторических документов «Отанына оралған құжаттық қазына» представили на республиканской научно-практической конференции «Архив – ел тарихының қазынасы».

Особое внимание на форуме было уделено новым проектам в области архивного дела.

– Архивы играют колоссальную роль в жизни общества. Чем объемнее массивы архивных материалов у страны, тем глубже и достовернее у ее народа память о себе. Потеря архивов сродни частичной амнезии – стираются многие важные воспоминания, в памяти сохраняются отдельные обрывки событий, смутные образы. Также огромное значение имеет ознакомление подрастающего поколения с работой отрасли, – отметил в ходе конференции министр культуры и спорта Даурен Абаев.

По его словам, чрезвычайно важна реализация научно-исследовательских проектов. Так, предлагается в следующем году запустить большую эстафету памяти, посвященную событиям первой половины XX века – это Ашаршылық, депортация народов в Казахстан и репрессии, участие наших предков в Великой Отечественной войне. Эти проекты будут способствовать воспитанию патриотических чувств, вовлечению подрастающего поколения в исследовательскую работу на основе архивных документов.

Дихан Камзабекулы, генеральный директор ТОО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», академик НАН РК, отметил, что историческая память является основой государственности, поэтому на архивах нашей страны лежит особая ответственность за ее сохранность. Необходимо развивать историческую науку, обобщать разрозненные архивные данные по истории казахов, координировать систему исследований.

Большим достижением отечест­венной исторической науки и архив­ного дела стало нынешнее издание сборника сочинений одного из руководителей движения «Алаш» ­Ахмета Байтурсынулы, приуроченное к его 150-летию. Деятельность движения «Алаш» не пропала даром: мечта борцов за независимость исполнилась. Сегодня мы живем в процветающем, миролюбивом, свободном Казахстане. И поэтому наш долг – всегда помнить имена и вклад выдающихся деятелей национально-освободительного движения, которые, несмотря на трудное время, боролись за свободу народа. Идеи и программы движения «Алаш» заложили фундаментальную основу становления национальной государственности Казахстана. И изданные труды Ахмета Байтурсын­улы помогут проникнуться идеями лучших представителей казахской интеллигенции, глубже понять их.

В рамках программы «Архив-2025» в этом году отечественные специалис­ты выявили документы по истории Казахстана в 14 странах. Приобретено свыше семи тысяч документов и рукописей по истории Казахстана, которые пополнят Национальный архивный фонд страны.

– Группа специалистов Национального архива в Германии успешно поработала в Федеральном архиве этой страны, Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия, архиве Штази, Центре документации Дрезден Фонда «Саксонские Мемориалы», а также в Центральном государственном архиве города Дрездена, – говорит Сагила Нурланова, директор Национального архива РК.

Найдены этнографические отчеты исследователей Австро-Венгерской империи, побывавших в Казахстане, исследования внешних отношений казахских ханств на Востоке, результаты немецких исследовательских поездок в Казахстан и Центральную Азию в XIX веке.

Группа сотрудников Национального архива работала в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге. Выявлена переписка казахских султанов с представителями императорской администрации, характеризующая ситуацию на территории Казахстана в XVIII – начале XIX веков.

Работа в Казани, в архивах респуб­лики Татарстан позволила казах­станским архивистам выявить новые документы по истории движения «Алаш». Чрезвычайно интересным в этом плане оказался фонд татарского политика Гаяза Исхаки, идейно связанного с Алиханом Букейханом, Ахметом Байтурсынулы. Документы фонда Исхаки содержат протоколы мусульманских съездов, резолюции и постановления, материалы дис­куссий и обсуждений, в которых принимали участие Алихан Букейханов (основатель партии «Алаш»), Бахытжан Каратаев (депутат Государственной думы II созыва от Уральской области, прапраправнук хана Абулхаира) и другие представители казахской интеллигенции.