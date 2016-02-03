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​Эстафета живописи
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Она собрала небывалое чис­ло посетителей и вызвала широкий общественный резонанс. А в областном художественном музее Павлодара как своеобразное продолжение этой российской экспозиции открылась уникальная для региона выставка-проект, получившая название «Век».

Зрители могут увидеть произведения, которые «перешагнули» столетний рубеж. Выставка отражает общие тенденции развития искусства Казахстана и России первой четверти ХХ века. Часть картин демонстрируется широкой публике впервые, некоторые не выставлялись в течение многих лет. Так, представлены работы казахстанского художника Николая Хлудова, произведения российских художников Николая Каразина, Алексея Кравченко и Валентина Серова.

Павлодарский художественный музей по праву гордится копиями рисунков В. Серова, переданных ему в советское время Третьяковской галереей. Это «Автопортрет», «Волк и журавль», «Щука», «Октябрь» и другие.

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