Свежий выпуск Эстафету приняли алматинцы Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Жители региона не остались в стороне от всенародной инициативы. Эстафету «20 добрых дел» им передали павлодарцы, принявшие ее в свою очередь из рук представителей этнокультурных объединений Петропавловска.

Первыми на восточноказах­станской земле тайказан увидели семейчане. В городском Доме дружбы члены этнокультурных центров положили в него свой свиток, символизирующий те добрые дела, которыми всегда славился восток страны.

Символ дружбы, достатка и единения казахстанцев на въезде в Усть-Каменогорск встречала колонна автомобильного клуба Subaru club ukg, позже доставившая его на площадь Республики. Здесь по этому случаю жители областного центра устроили настоя­щий праздник с шашу и выступлениями творческих коллективов города. Отсюда молодые люди из автоклуба сразу же отправились к ветеранам войны, которым оказали адресную материальную помощь.

– Инициатива представителей Subaru club ukg, которые сами обратились в областной Дом дружбы с благородной инициативой, свидетельствует о том, что восточноказахстанцы проявляют единство и согласие в реальных делах, – говорит Нэлли Краснобаева, председатель научной экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана.

«Круглый стол» по передаче алматинцам символа эстафеты «20 добрых дел» проходил спустя три дня после встречи тайказана в областном Доме дружбы. По его завершении свиток, в котором запечатлен перечень благотворительных мероприятий, прилюдно запечатали сургучом и торжественно передали представителям южного мегаполиса.