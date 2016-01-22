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​Эстетика в образах
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Андреа Бочелли, Майк Тайсон, Жанна Фриске, Гани Касымов, Илья Ильин, Ольга Рыпакова… В общем-то знакомые всем образы предстают в новом ракурсе, где автор (в некотором смысле ломая некие устоявшие­ся клише) предлагает зрителям по-новому взглянуть на своих героев. И тут уже можно либо принять его точку зрения, либо сформировать свою.

За 17 лет работы профессиональным фотографом Никита, несомненно, заслужил огромный авторитет. В том числе и среди тех, кто имеет непосредственное отношение к спорту. Многие из именитых казахстанских атлетов дружны с ним так же, как и журналис­ты, работающие в этой сфере. Материалы последних не раз не просто дополнялись его снимками, а становились центро­образующими – вокруг них оставалось лишь выстроить сюжет, кадры говорили сами за себя. Тем интереснее теперь взглянуть, в том числе и представителям спортивных СМИ, на фотопортреты героев арен, где они предстают в совершенно иных образах.

С Басовым сотрудничают многие известные издания, а также международные информационные агентства. Конечно же, без его фотографий не обошлась и редакция газеты «Казахстанская правда». Зимние и летние Олимпиады, Азиады, выступления мужской сборной Казахстана по теннису на Кубке Дэвиса… это только часть работ, с которыми знакомы наши читатели.

Всегда интересно наблюдать и за тем, как он общается со своими коллегами на всемирных спортивных форумах. Кстати, по секрету, работу в спорте он относит скорее к хобби, которое ему доставляет нечто большее. Он и сам бывший спортсмен, а потому все нюансы и перипетии борьбы чувствует очень тонко. А они в свою очередь потом и рождают в снимках поистине чудесные мгновения состязаний.

Позитивный человек, со своим иногда непростым характером, через работы он передает нечто большее, что, возможно, и называет в душе точкой зрения. Он один из немногих фотожурналис­тов (да, он часто выходит за рамки просто фотографа), к мнению которого обязательно прислушиваешься, а окружающий мир начинаешь видеть в ином спектре. Поэтому обязательно хотелось бы пригласить всех посетить его выс­тавку и насладиться эстетикой запечатленных образов.

P.S. А еще во время проведения выставки Никита Басов решил провести специальный мастер-класс, посвященный основам портретной фотографии, для всех, кто хочет сделать крутой снимок, не имея профессиональной техники и особых навыков.

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